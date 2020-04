Normalmente, los niños encuentran una infinidad de usos creativos para una caja de cartón vacía, Samsung ha decidido seguir este ejemplo y darles a sus clientes opciones de reciclaje con las cajas de sus televisores, convirtiéndolas en casas para gatos u otros artículos domésticos como revisteros.

La actual tendencia del mercado de televisores inteligentes ha generado que las fabricantes como Samsung ofrezcan a los usuarios, televisores cada vez más grandes, por lo que las cajas que las embalan también han crecido, dejando una considerable cantidad de cartón que los usuarios tienen que desechar tras la compra.

Con el objetivo de evitarle este problema a sus clientes y reducir su huella de carbono, Samsung comenzará a usar embalajes de “cartón corrugado ecológico” en sus televisores de gama alta, incluidos The Serif , The Frame y The Sero, que gira para ponerse en vertical. La compañía no entró en detalles sobre qué hace que el cartón sea más ecológico, pero presumiblemente incluirá un mayor porcentaje de materiales reciclados.

Samsung está haciendo que estas cajas de televisores sean más fáciles de reconvertir en otra cosa. El cartón ahora está perforado con un patrón de matriz de puntos que hace que sea más fácil cortar y volver a ensamblar la caja en otras formas.

Asimismo, los clientes pueden escanear un código QR en el cartón con un dispositivo móvil que les dará acceso a un manual de instrucciones para convertir la caja en revisteros, estanterías, mesas auxiliares o una casa para gatos.

Tal como muestran las fotografías, una vez ensambladas, las diversas piezas de cartón parecen diseñadas para mantener la marca Samsung bien centrado, por lo que esto también puede ser una iniciativa para convertir tu hogar en una valla publicitaria de Samsung.

Cajas de televisores de Samsung se pueden convertir en revisteros.

Samsung Galaxy A21 es oficial: cuatro cámaras traseras para la gama más económica

Samsung ha presentado esta semana al nuevo integrante que formará parte de su catálogo dirigido a la gama de entrada: el Galaxy A21, un teléfono que pese a su precio ajustado apuesta por ofrecer un atractivo diseño, sistema de reconocimiento facial, soporte para carga rápida y un set de cuádruple cámara trasera.

“Con la serie Galaxy A 2020, traemos características premium a una línea ampliada de dispositivos, para que pueda encontrar la combinación correcta de características y asequibilidad”, anunció Drew Blackard, jefe de gestión de productos móviles de EE. UU. en Samsung Electronics America.