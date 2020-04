Cómo averiguar si están robando tu señal de Wi-Fi

En esta época de cuarentena, lo más lógico es recurrir al internet para trabajar o pasar el rato. Si posees una mala conexión, pese a haber comprobado que no existen dificultades técnicas, podrías ser víctima del ‘robo’ de tu red Wi-Fi. A continuación, algunas pistas para comprobarlo.

¿Cómo saber si están robando WI-FI?

Nuestra primera pista es detectar si la conexión a internet se vuelve muy lenta a ciertas horas del día y si esto ocurre en reiteradas ocasiones.

La segunda pista la develará el router. Es necesario que todos los dispositivos inalámbricos de la casa estén apagados. Si la luz del aparato destinada al Wi-Fi, a veces indicada como WLAN, sigue parpadeando, deberías sospechar. Es posible que seas víctima de un ladrón de red.

Ver quiénes están conectados a mi red WI-FI

Existen algunos programas que ayudan a descubrir a posibles ladrones de Wi-Fi. Configurar uno mismo su router suele ser complicado y tedioso, es por eso que las siguientes aplicaciones y programas harán la tarea de forma práctica:

- Ordenadores de sobremesa: Angry IP Scanner y Wireshark, para Windows, Linux y MacOS X.

- Específicos para Microsoft Windows: Wireless Network Watcher, Microsoft Network Monitor.

- Específicos para Mac: uno destacado es Mac OS X Hints.

- Existen programas específicos para dispositivos Android (Fing, Network Discovery, Net Scan).

- Para iPhone / iPad (Fing, IP Network Scanner, iNet).

- Who is on my WiFi (Quién está en mi WiFi), se ejecuta en segundo plano y muestra quién se conecta y durante qué tiempo.

¿Cómo evitar que te roben WI-FI?

En primer lugar, debes asegurarte de cambiar la clave de la red inalámbrica. Si es demasiado sencilla o simple, será más fácil para el ladrón, por lo que debes sustituirla por una más compleja. Se recomienda utilizar minúsculas, mayúsculas, números y signos.

Otro truco para una contraseña segura podría ser alguna estrofa de tu canción favorita o algún monólogo que hayas visto en televisión. Este tipo de claves serían indescifrables para cualquiera que desee acceder a tu red.

Finalmente, también podrías configurar el router para que sólo permita que se conecten dispositivos con unas direcciones MAC concretas. Esto haría que el acceso a tu Wi-Fi sea prácticamente imposible.

¿Por qué es importante cambiar la clave WI-FI?

Siempre se debe tener en cuenta que existen infinidad de páginas que recopilan claves de conexiones Wi-Fi, por lo que es fundamental cambiarla en búsqueda de una mayor seguridad.

Cambiar el nombre a la conexión Wi-Fi (cada cierto tiempo, si se puede) también es una gran opción.