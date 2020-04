¿Por qué mi teléfono se calienta mucho y cómo solucionarlo? [VIDEO]

La alta temperatura es un factor que puede dañar nuestro smartphone de una forma mucho más negativa de la que podemos imaginar. Sin embargo, lo más preocupante es que, en muchas ocasiones, no sabemos con certeza por qué se calienta nuestro celular.

Aplicaciones de alta demanda

El sitio especializado AndroidPhone señala que una de las principales razones por la que se calienta tu smartphone es por la utilización de aplicaciones que demandan muchos recursos, como pueden ser los videojuegos con alta calidad gráfica, que exigen al procesador y la GPU, con lo cual generan un calor excesivo.

No instales aplicaciones que prometen enfriar tu smartphone

Jamás instales aplicaciones que prometan enfriar tu móvil porque no solo no lo van a hacer, seguro que terminan infectando tu smartphone de publicidad, de malware y robándote los datos. Son muy habituales en la Google Play Store, pero no hacen lo que prometen.

Reproducción continua de videos

La reproducción continua de videos y películas también puede ser otro motivo que recalienta el celular, porque generan mucha exigencia para el equipo. En líneas generales, es habitual que un smartphone se caliente cuando las aplicaciones que se usan son muy pesadas.

Varios recursos activados al mismo tiempo

Tener el brillo al máximo en el smartphone, el Wi-Fi, Bluetooth y varios recursos activados también pueden ser otros motivos. El sobrecalentamiento también puede ocurrir por algún problema en el funcionamiento de alguna app.

Si el móvil calienta demasiado al cargar, ¿qué hacer?

Si tu smartphone eleva demasiado su temperatura cuando carga lo mejor es que compruebes qué tanto el cargador como el cable están en perfectas condiciones. Si no es el original busca un cargador de mejor calidad.

¿Cómo evitar que se recaliente mi smartphone?

Quitarle la funda. A veces estas fundas pueden ocasionar que se acumule calor en el smartphone, por lo que es recomendable quitarla de vez en cuando para que el móvil baje su temperatura.

Otra sugerencia, para los usuarios de smartphones de gama de entrada o gama media, es instalar las aplicaciones de Android Go. Son más livianas y si bien tienen menos funciones que las versiones completas, son muy prácticas.

Usar el smartphone en el modo “ahorro de batería”, reducir el brillo de la pantalla y desactivar las opciones que no se están utilizando también son buenas recomendaciones para evitar el recalentamiento del celular.