La industria tecnológica sigue sufriendo las consecuencias ocasionadas por el coronavirus. La pandemia no solo ha obligado a cancelar los eventos tecnológicos más importantes del año, sino que también ha retrasado el lanzamiento de los nuevos emojis, que iban a ser estrenados en los sistemas operativos Android 12 y iOS 15, para el 2022.

The Unicode Consortium, el organismo responsable de los emojis que utilizan todas las aplicaciones de mensajería y redes sociales, ha dado a conocer a través de un comunicado que el lanzamiento del 2021 se ha retrasado hasta el 2022.

“En las circunstancias actuales, hemos escuchado que nuestros contribuyentes tienen mucho que hacer en este momento y decidimos que lo mejor para nuestros voluntarios y las organizaciones, que dependen del estándar, era retrasar nuestra fecha de lanzamiento. Este año, simplemente no podemos comprometernos con el mismo calendario al que nos hemos adherido en el pasado”, mencionó Mark Davis, máximo responsable de Unicode.

No verás nuevos emojis durante el 2021 en tu smartphone, así tengas un teléfono Android o un iPhone. Asimismo, el consorcio asegura que los emojis de 2020 no se han visto afectados por la situación, así que iOS 14 y Android 11 no tendrán problemas para recibir nuevos objetos, alimentos, animales y personas.

En enero de este año, Unicode ya había anunciado que durante el 2020 iban a ser estrenados 117 nuevos emojis, de los cuales 62 son completamente nuevos y 55 son variaciones de género y tonos de piel. Entre los nuevos emojis 2020 encontraríamos al oso polar, castor, pulmones, entre otros.