Google prohíbe a sus trabajadores utilizar Zoom por sus múltiples problemas de seguridad

Google ha prohibido que sus empleados utilicen la plataforma de videoconferencia Zoom en las computadoras de la compañía. A través de un correo electrónico, el gigante tecnológico comunicó a los trabajadores que el servicio dejará de funcionar esta semana como medida preventiva ante las “vulnerabilidades de seguridad” reportadas en los últimos días.

“Recientemente, nuestro equipo de seguridad informó a los empleados que utilizan la versión de escritorio de Zoom que ya no se ejecutará en computadoras corporativas, ya que no cumple con nuestros estándares de seguridad para las aplicaciones utilizadas por nuestros trabajadores", indicó Jose Castaneda, portavoz de Google, en un comunicado.

“Durante mucho tiempo hemos tenido la política de no permitir que los empleados usen aplicaciones no aprobadas para el trabajo que están fuera de nuestra red corporativa", agregó la compañía. No obstante, señaló que los colaboradores aún podrán continuar utilizando Zoom “para mantenerse en contacto con familiares y amigos” ingresando desde un navegador web o un dispositivo móvil.

El cumplimiento del aislamiento social a consecuencia de la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial a raíz del brote del coronavirus, ha obligado a millones de personas a trabajar, estudiar y socializar desde sus hogares aprovechando las plataformas digitales, por lo que la popularidad de servicios de videollamadas como Zoom se ha incrementado exponencialmente durante las últimas semanas.

Sin embargo, al mismo tiempo, la seguridad de la aplicación se ha visto seriamente comprometida. En marzo, una investigación de Motherboard reveló que la versión de Zoom para iOS enviaba datos de los usuarios a Facebook, incluso si ellos no contaban con una cuenta en la red social. La función de recopilación de datos fue eliminada al poco tiempo, pero los problemas no acabaron ahí.

Un ex hacker de la NSA descubrió días después dos errores más en Zoom, que permitiría a piratas informáticos tener el control del micrófono o cámara web de los usuarios. Más tarde, una investigación de The Intercept encontró que las conferencias no estaban encriptadas de extremo a extremo como había promocionado la compañía.

Por su fuera poco, otro informe de Motherboard halló a principios de abril que se estaban filtrando las direcciones de correo electrónico y las fotografías de los usuarios a personas desconocidas por un fallo en la configuración del ‘Directorio de empresas’. Aún han continuado reportándose problemas de seguridad, por lo que el CEO de la compañía, Eric Yuan, ha tenido que salir a disculparse por todas las vulnerabilidades en su servicio.