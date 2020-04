Snapchat lanza nuevo filtro que permite donar al fondo de ayuda COVID-19 de la OMS

Aprovechando el alcance de su plataforma y explotando nuevas formas creativas de contribuir a la lucha contra la pandemia del coronavirus, Snapchat ha presentado esta semana un nuevo filtro RA que permite a los usuarios donar directamente al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A través de la cámara de Snapchat, las personas podrán escanear 23 billetes internacionales en 33 países diferentes, mostrando una visualización en Realidad Aumentada sobre cómo cada una de las donaciones ayuda a la OMS a rastrear la propagación del virus, garantizar que los pacientes reciban atención oportuna y proporcionar los suministros necesarios al personal salud e investigadores.

El nuevo filtro de Snapchat para realizar donaciones a lucha contra el COVID-19.

Este filtro llamado “Donar para apoyar” también reconocerá el billete y dirigirá al sitio web del Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para poder realizar una donación fácilmente. Además, los usuarios podrán invitar a sus contactos a hacer una contribución a la causa compartiendo en sus perfiles una fotografía o video utilizando el efecto.

Cómo donar con el nuevo filtro RA de Snapchat.

Asimismo, la compañía ha ofrecido a los editores de medios que cubren la situación del coronavirus en la sección ‘Discover’ la opción de colocar un botón de deslizar hacia arriba para realizar una donación directamente desde su contenido. Según cifras de Snapchat, hasta el momento, más de 68 millones de usuarios han visto en la plataforma contenido relacionado con el COVID-19.

No obstante, este no es el único esfuerzo que ha realizado Snapchat en torno a la enfermedad. A inicios de mes, presentó dos filtros desarrollados en colaboración con la OMS para ayudar a los usuarios a seguir las recomendaciones de seguridad sobre el distanciamiento social y tener fácil acceso a los consejos de salud sobre cómo lavarse las manos y la importancia de no tocarse la cara.

Estos efectos de Realidad Aumentada han logrado alcanzar a “casi 130 millones de Snapchatters en todo el mundo”. Por otro lado, Snapchat lanzó en marzo la función Here For You, que brinda a los usuarios una serie de herramientas de salud mental como soporte en situaciones de ansiedad, depresión o estrés. Incluye una sección especial sobre el COVID-19, producida con el apoyo de la OMS y los CDC.