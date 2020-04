El año pasado, Huawei fue incluida en la lista negra de entidades del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, medida que trajo como principal consecuencia que los nuevos teléfonos del fabricante asiático perdieran acceso a los servicios y aplicaciones de Google. Esta situación, sin duda, ha representado una gran oportunidad para las compañías chinas de elevar su participación en el mercado.

Xiaomi ha logrado posicionarse en pocos años como el cuarto mayor fabricante de smartphones a nivel mundial y durante el 2019 llegó a vender alrededor de 124,5 millones de teléfonos en todo el mundo, según el informe de la firma CounterPoint Research. Ahora, la empresa está enfocando sus esfuerzos no solo en conquistar el segmento más económico, sino que también la gama premium.

Recientemente, Xiaomi celebró el lanzamiento global de su buque insignia Xiaomi Mi 10 Pro. La serie ya había sido presentada previamente en China, pero la versión internacional incluye un nuevo detalle. En la caja del teléfono se muestra la frase “With easy access to the Google apps you use most”, que en español significa “con fácil acceso a las aplicaciones de Google que más usas”.

Mensaje en la caja del Xiaomi Mi 10 Pro.

Este movimiento sugiere una estrategia de marketing directo para aprovechar la ausencia de aplicaciones en los últimos teléfonos de Huawei. Tanto la serie P40, que se anunció a finales de marzo, como el Xiaomi Mi 10, tienen un precio base de 799 euros, convirtiéndose así en fuertes rivales en el mercado internacional.

No obstante, de acuerdo con un reporte de Xiaomi4mi, este hecho no ha sido bien recibido por los compatriotas chinos, por lo que Xiaomi se ha visto en la obligación de enviar un comunicado donde aclara que el mensaje que se ha colocado en la caja de la versión global del Mi 10 responde a “acuerdos comerciales” con Google, similar a mostrar en la pantalla de inicio de los teléfonos Powered by Android.