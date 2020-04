WhatsApp y lo que debes hacer para saber si alguien te ha bloqueado

WhatsApp es la aplicación de mensajería que más usamos en nuestro día a día. Además de comunicarnos con nuestros amigos o familiares a través de mensajes, también nos permite hacerlo con audios y videollamadas, por lo que no sería bueno perder la comunicación con algún conocido en esta plataforma.

En este sentido, si cuando coges el teléfono para enviar mensajes a alguien y no te contesta, pasa tiempo y sigue sin hacerlo, puede que esta persona te haya bloqueado. Para este caso, WhatsApp cuenta con diversos métodos que nos permite averiguar si aquella persona nos ha bloqueado. A continuación, te lo explicamos:

Doble check

Cuando envías un mensaje en WhatsApp, deben aparecer dos checks. El primero indica que el mensaje se ha enviado correctamente. El segundo marca de que el destinatario lo ha recibido en su dispositivo. Si pasa el tiempo y el segundo check no aparece en la conversación, puede ser un síntoma de bloqueo. En ningún caso, el icono se pondría azul, ya que si no lo ha recibido, no lo ha podido leer. Por otra parte, también existe la posibilidad de que el otro contacto tenga el móvil apagado o que en ese momento no tenga conexión a la red.

Hora de última conexión

Usualmente, es posible ver a qué hora se conectaron por última vez nuestros contactos de WhatsApp, así que, si pronto dejas de ver esta información, podría ser señal de bloqueo. No obstante, las razones por las que la última conexión podría no aparecer son diversas, como el hecho de que el usuario haya cambiado los ajustes de privacidad para evitar mostrarlo.

No puedes añadirlo a un grupo

También puedes intentar añadir a un grupo a la persona que piensas que te ha bloqueado en WhatsApp. Los pasos son los habituales: búscalo entre tus contactos y añade al usuario en cuestión. La aplicación no te dará ninguna señal de que no puedes incluirlo en la agrupación, pero a la hora de mirar la lista de los agregados, no te aparecerá.

Llamadas de voz

Esta es una de las evidencias más fiables para determinar si te han bloqueado en WhatsApp. Cuando intentas comunicarte con ese contacto por medio de una llamada de voz o video en WhatsApp y resulta imposible concretar la comunicación.

Foto de perfil, descripción y estados

La mayoría de usuarios de WhatsApp acompaña su perfil con una foto que, dependiendo de su configuración de la aplicación, pueden ver solo los contactos que tiene guardados en la agenda, o bien, todos los usuarios de la app. En base a esto, si no ves la fotografía hay tres opciones posibles: el destinatario no tiene su número guardado o no cuenta con ninguna imagen de perfil. Por último, existe la posibilidad de que lo haya bloqueado. Lo mismo ocurre con las descripciones de los perfiles y los estados efímeros.