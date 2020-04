Si bien es habitual que Xiaomi sea una de las fabricantes de teléfonos que más modelos lanza durante un año, pocas veces se ha conocido sobre los nombres de estos dispositivos con mucha anterioridad. Una reciente filtración muestra la lista de teléfonos que la marca china lanzará este 2020.

El sitio especializado GizChina ha sido el encargado de desvelar esta lista de teléfonos de Xiaomi se basa en una carta cifrada enviada a un empleado de Xiaomi. Además de los modelos de la propia fabricante china, también están incluidos los de sus otras marcas Redmi y Poco.

Entre los próximos nuevos modelos de Xiaomi están los modelos Mi 10T y Mi 10T Pro, que serían la continuación del Mi 9T que conocimos en 2019. También figuran nuevos smartphones como el Mi 10S y el Mi 10S+, siendo una innovación en la serie de teléfonos Mi.

Lista filtrada de Xiaomi.

Xiaomi también lanzará nuevos dispositivos de las líneas Mi Mix, que no tuvo nuevos dispositivos durante el 2019; como Mi CC10, la serie de teléfonos ligada a Meitu; el nuevo modelo Mi Zero y el Mi 7, que no salió en 2018 para lanzar el Xiaomi Mi 8 en el octavo aniversario de la empresa.

Esta filtración de GizChina también nos da detalles de los modelos que veremos en la submarca Redmi de Xiaomi con teléfonos como el Redmi 9 y el Redmi 9A, lo mismo sucede con Poco que tras un 2019 en donde no estrenó dispositivos, en 2020 lanzaría hasta tres nuevos modelos.

Conoce la lista completa de teléfonos Xiaomi:

Xiaomi

-Xiaomi Mi 10T

-Xiaomi Mi 10T Pro

-Xiaomi Mi 10S

-Xiaomi Mi 10S+ 5G

-Xiaomi Mi 7 (2020)

-Xiaomi Mi MIX 4

-Xiaomi Mi MIX 4S

-Xiaomi Mi CC10/Mi 10 Lite

-Xiaomi Mi Zero

Redmi

-Redmi 9

-Redmi 9A

-Redmi Note 9S+

-Redmi X10 4G

-Redmi X10 5G

Poco

-Poco X2 Pro

-Poco F2

-Poco F2 Pro 5G