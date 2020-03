Día Mundial del Backup: ¿por qué es importante hacer un respaldo de información en la nube?

El Día Mundial del Backup, que se celebra el 31 de marzo, tiene como objetivo que las personas y empresas tomen conciencia de lo importante que es el respaldo de información. Al respecto, Juan José Calderón, gerente de CenturyLink Perú, reveló que el 30% de compañías peruanas pasarían sus copias de seguridad a la nube en 2022.

Según detalló el experto, no interesa el tamaño de la empresa, la compañía siempre debe invertir en copias de seguridad que le permitan continuar operando en caso que ocurra algún incidente que vulnere equipos informáticos y genere pérdida de datos.

“La clave no está solo en tener copias de seguridad, es necesario que estén bien hechas. La recomendación es hacer al menos tres copias de seguridad, y deben contener todo lo que las empresas consideren crítico, según sus valoraciones de riesgos”, sostiene.

De acuerdo al experto, en Perú todavía queda mucho camino por recorrer en cuanto a copias de seguridad, sin embargo, cada vez hay más las empresas que se suman a tener respaldos de su información en la nube.

¿Qué es la nube y cuáles son sus beneficios?

La nube es un término que se utiliza para describir una red mundial de servidores. Es importante recalcar que no es una entidad física, sino un un sistema de servidores remotos en todo el mundo que están conectados entre sí.

Según el experto de CenturyLink Perú, uno de los beneficios de la nube es su flexibilidad frente a la compra de equipos, ya que las empresas no tendrían que preocuparse por la obsolescencia de equipos.

Asimismo, gracias a la nube desaparecen las limitaciones que se tiene en los dispositivos, aumenta la velocidad y se promueve la productividad e innovación.

Finalmente, Calderon añadió que las empresas deben probar las copias de seguridad con regularidad. “Si no se realizan pruebas en el tiempo y el backup tiene errores, no podrán darse cuenta de esto y cuando las necesite no va a poder emplearlas”, indicó.