Aseguran que no habrá retraso en el lanzamiento del iPhone 12 por el coronavirus [FOTOS]

La grave crisis a nivel mundial por el coronavirus generó dudas sobre la fabricación de los próximos iPhone 12. Incluso, algunos analistas sostuvieron que el lanzamiento de este dispositivo se iba a retrasar por lo menos un mes. Sin embargo, los suministradores taiwaneses de Apple han desmentido esta información.

El CEO de Pegatron, uno de estos suministradores que se encarga de las placas lógicas de los iPhone, ha reconocido que existen problemas, pero que estos no supondrán un retraso en el lanzamiento del iPhone 12. Asegura que el problema en cuestión no se refiere a la producción en sí, sino a que el cliente no puede visitar las fábricas para comprobar que todo está acorde.

Por tal motivo, estos nuevos smartphones tendrán que ser ensamblados sin la supervisión inicial de los componentes. Pegatron también afirma que la comunicación es constante, para evitar posibles problemas una vez que los estos sean entregados a las líneas de ensamblaje.

Aunque no es habitual que los suministradores de Apple expliquen con detalle la situación, el CEO de Pegatron trató de no mencionar a la compañía estadounidense, refiriéndose a ella simplemente como “el cliente basado en los EE. UU.”.

Sin embargo, queda esperar las noticias de los próximos meses ya que así como la expansión del coronavirus obligó a Apple a cancelar el WWDC y convertirlo en un evento virtual a base de vídeos por streaming, esta crisis no ha afectado al lanzamiento de nuevos productos. Apple ha seguido lanzando dispositivos como los nuevos iPad Pro y MacBook Air.