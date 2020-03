Apple: el lanzamiento del iPhone 12 podría retrasarse hasta noviembre debido al coronavirus

La crisis sanitaria que se vive a nivel mundial ante la rápida expansión del coronavirus continúa registrando consecuencias negativas para la industria tecnológica. En medio de una gran incertidumbre sobre qué sucederá con los nuevos dispositivos y eventos que se esperaba para este año, la llegada del próximo buque insignia de Apple podría posponerse.

Por lo general, septiembre ha sido el mes elegido por la compañía para presentar sus nuevos iPhone, pero la paralización de la producción de sus fábricas ubicadas en China, situación que se dio como parte de las medidas de prevención para contener el virus en el país, habría provocado un serio retraso en el desarrollo de dichos teléfonos.

De acuerdo con un reciente informe de Jon Prosser, especialista en tecnología y creador del canal de YouTube Font Page Tech, pese a que las principales plantas de fabricación en China ya han reanudado sus operaciones, la producción del iPhone 12 llevaría hasta dos meses de retraso, por lo que su lanzamiento podría darse recién para el mes de octubre o noviembre.

“Aunque la cadena de suministro está mejorando, es probable que el iPhone 12 aún se demore. La creación de prototipos para el teléfono aún no se ha hecho. Requiere que los ejecutivos de Apple viajen a China, y debido a las prohibiciones de viaje, no han podido finalizar”, señaló Prosser. “La producción en masa para el iPhone 12 está programada para mayo (como siempre), pero no va a llegar”.

Diversas filtraciones y rumores han señalado que Apple planea presentar hasta cuatro modelos de iPhone este año, los cuales estarían provistos de conectividad 5G, el futuro procesador A14 Bionic y un sistema de cámaras mejorado. Habría dos versiones iPhone 12 estándar con pantalla OLED de 5,4 pulgadas y 6,1 pulgadas, y dos variantes de iPhone 12 Pro de 6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas.

En cuanto al apartado fotográfico, esta nueva generación de iPhone podría utilizar un lente principal de 64 megapíxeles y un sensor ToF, lo que representa una importante evolución frente a los 12 megapíxeles que ofrecen los iPhone 11. Por otro lado, también podrían estar provistos por una batería de 4,400 mAh.