Coronavirus: 10 increíbles lugares del mundo que puedes visitar sin salir de casa [FOTOS]

Gallery of Maps ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🌎 The Gallery of Maps, 120 metres in length, was created in 1581 when Pope Gregory XIII, Boncompagni, called the famous Perugian cosmographer, geographer and mathematician Egnazio Danti to Rome to direct the ambitious project of showing the whole #Italy on the walls of the gallery. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Galleria delle Carte Geografiche ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇮🇹 La Galleria delle Carte Geografiche con i suoi 120 metri di lunghezza fu realizzata nel 1581 quando il Pontefice Gregorio XIII Boncompagni chiamò a Roma il celebre cosmografo, geografo e matematico perugino Egnazio Danti per dirigere l'ambizioso pro- getto di rappresentare l'#Italia intera sulle pareti della galleria. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ---⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📷 © Musei Vaticani🇻🇦