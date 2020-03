WhatsApp brinda recomendaciones para estar conectado durante el aislamiento por coronavirus [FOTOS]

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del planeta. Por ello, la compañía no es ajena a lo que viene sucediendo en el Perú y el mundo por la pandemia del Coronavirus. En este sentido, la plataforma ha creado una sección para ayudar a mantenerte conectado durante el aislamiento.

WhatsApp te muestra algunas formas en que puedes usarla para cuidar amigos y familiares, mantenerte al día con información oficial más reciente en materia de salud y compartir información de forma responsable a través de https://www.whatsapp.com/coronavirus

Conectarte de forma remota

Aquí WhatsApp te recomienda usar funciones de la aplicación como los grupos, las llamadas y las videollamadas para mantenerte en contacto y brindar apoyo a tus seres queridos, incluso si no estás en el mismo lugar que ellos.

Elige fuentes confiables

Ante la ola de audios y mensajes falsos que causan histeria en la población por el tema del coronavirus, WhatsApp recomienda conectarse con organizaciones locales, nacionales y mundiales. Busca fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud de tu país para obtener la información y los lineamientos más recientes.

Ayuda a evitar la propagación de rumores

Sobre lo antes mencionado, WhatsApp recomienda no compartir ni enviar mensajes del que no estemos seguros de su veracidad. “Es posible que no todo lo que te envíen sobre el coronavirus sea correcto. Comprueba los hechos con otras fuentes oficiales confiables. Si no estás seguro de que algo sea cierto, no lo reenvíes”, recomienda la plataforma.

En esta sección dedicada al coronavirus, WhatsApp brinda consejos y sugerencias que ayudan a entender cómo los educadores, los gobiernos y los profesionales de la salud pueden usar diferentes funciones de la aplicación para comunicarse mejor.