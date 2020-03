Coronavirus: expertos en salud explican cómo debemos limpiar nuestros dispositivos

Las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus a nivel mundial han impulsado la conciencia sobre la higiene, cobrando vital importancia en esta situación para ayudar a disminuir el número de contagios. No obstante, estas medidas no solo radican en el aseo personal, sino que se extienden también mantener nuestros gadgets limpios.

Los teléfonos móviles, las computadoras portátiles, los reproductores de música y otros dispositivos electrónicos nos acompañan a diario a todas partes, por lo que también están expuestos a llenarse de gérmenes. En ese contexto, un reciente estudio descubrió que el coronavirus puede sobrevivir en promedio hasta por nueve días en superficies como como el metal, vidrio o plástico.

“Las superficies que se tocan con frecuencia son vulnerables a una mayor contaminación que puede extenderse a las manos y luego a los puntos de entrada del cuerpo donde se produce la infección, como los ojos, la nariz y la boca", indicó la Dra. Kelly A. Reynolds, profesora asociada en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Arizona y autora de una investigación sobre la intervención higiénica para prevenir la propagación viral.

Por su parte, el Dr. Daniel R. Kuritzkes, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas del Hospital Brigham y de Mujeres, manifestó que “es posible, teóricamente, que esto [el coronavirus] viva en un smartphone. Si lo sacaste y alguien estornudó o tosió y luego utilizaste el teléfono, podrías pescar la infección de esa manera”. El especialista recomendó mantener nuestros celulares cerca de nosotros mismos.

Entonces, ¿mantener limpios nuestros dispositivos ayudará a prevenir un posible contagio por COVID-19? La Dra. Emma Hayhurst, microbióloga de la Universidad de Gales del Sur, ha aconsejado: “Si las personas entran en contacto con pacientes con coronavirus, entonces sí. Lava tu smartphone todo el tiempo, no porque haya evidencia de que se transmitirá a través de un teléfono, sino porque no hay evidencia de que no se transmitirá”.

¿Cómo limpiar y desinfectar mi smartphone?

Gigantes tecnólogos como Apple, Samsung y Google han recomendado utilizar paños de microfibra suave y sin pelusa para limpiar los dispositivos. No obstante, si se desea una limpieza más profunda, los fabricantes sugieren utilizar toallitas con desinfectantes sin lejía o con alcohol isopropílico al 70%, evitando echar el líquido directamente al teléfono.

"Otra forma de mantener limpio su teléfono es tener las manos limpias antes de utilizarlo y evitar compartir los dispositivos electrónicos con otros", aseguró la Dra. Kelly A. Reynolds. "Evitar el contacto con su cara, ya sea de sus manos o de su dispositivo, es otro enfoque para romper el ciclo de transmisión de gérmenes".

¿Cómo descontaminar mi computadora?

Tanto en las computadoras portátiles y de escritorio, el proceso es similar al de los teléfonos móviles: el primer paso es limpiar con un paño seco todas las partes y luego continuar con una toalla húmeda. En caso se requiera desinfectar con mayor profundidad, Apple y Lenovo han aconsejado el uso de las toallitas con alcohol, tanto para la pantalla como para el teclado.