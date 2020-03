Motorola Edge: se filtra versión económica del teléfono con pantalla curva, triple cámara y conectividad 5G [FOTOS]

Tras el reciente éxito que ha ganado Motorola dentro de la gama más asequible con sus líneas Moto G, Moto One y Moto E, la compañía ahora está lista para regresar a competir dentro del segmento de los teléfonos premium y los últimos informes han sugerido que lo hará con un nuevo buque insignia denominado como Motorola Edge+. No obstante, este teléfono no llegaría solo.

Desde XDA-Developers se han filtrado una serie de fotografías exclusivas junto a una lista detallada de especificaciones que revelan que el gigante tecnológico está preparando el lanzamiento de una versión más ligera de su próximo smartphone premium, el cual estará dirigido a la gama media alta y llevará por nombre Motorola Edge.

Motorola Edge: Pantalla

En las imágenes, la primera característica que destaca es que el Motorola Edge incorporará una pantalla curva tipo cascada o Waterfall, similar a la del Huawei Mate 30 Pro; sin embargo, se mantendrán los botones físicos dedicados al encendido/apagado y al control del volumen. Con un tamaño de 6,67 pulgadas, el panel presenta una perforación en la parte superior izquierda dedicado a la cámara frontal.

La frecuencia de actualización de la pantalla será de hasta 90 Hz, aunque también podrá configurarse a una tasa estándar de 60Hz. Además, llega con una opción de modo automático, donde el mismo sistema operativo, a través del uso de la inteligencia artificial, habilitará la velocidad de refresco más óptima según el contenido que se visualice en el teléfono.

La pantalla del Motorola Edge tendrá una frecuencia de actualización de 90 Hz.

Motorola Edge: Diseño

El Motorola Edge dejará atrás los lectores capacitivos para optar por un escáner óptico de huellas digitales que estará integrado debajo de la pantalla OLED. En la parte superior e inferior del teléfono cuenta con un altavoz, lo que significa que proporcionará un sonido estéreo. Además, mantendrá el conector de 3.5 mm para audífonos.

Motorola Edge: Cámara

En cuanto al sistema fotográfico, el teléfono está equipado con una configuración de triple cámara trasera dispuesta de forma vertical y está conformada por un sensor principal de 64 MP, un teleobjetivo de 8 MP y un ultra gran angular de 16 MP, los cuales están acompañados por un sensor laser de enfoque automático. La cámara selfie ofrecerá una resolución de 25 MP.

El Motorola Edge tendrá una sistema de triple cámara trasera.

Motorola Edge: Rendimiento

El Motorola Edge ejecutará Android 10 y estará alimentado por un procesador Snapdragon 765, un chipset que incluye el modem Snapdragon X52, sugiriendo que tendrá soporte para conectividad 5G. Contará con 6 GB de RAM y hasta 128 GB de almacenamiento interno ampliable con tarjeta microSD. Su batería será de 4,500 mAh, aunque aún se desconocen los detalles sobre la velocidad de carga.

Informes previos han señalado que Motorola tenía planeado presentar los Motorola Edge y Edge+ en el marco del Mobile World Congress, pero debido a su cancelación por el brote del coronavirus, la compañía está evaluando aún una nueva fecha de lanzamiento.