Coronavirus: qué aplicaciones usar si tu centro de labores decide emplear el teletrabajo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cambió la calificación del nuevo coronavirus de epidemia a pandemia. Esta nueva descripción no debe alarmar para nada a la población, puesto que es un llamado al Estado y a otras entidades para tomar medidas que amortigüen posibles contagios.

Ante esta situación, una de las alternativas más eficientes para evitar la propagación del virus en un centro de labores es el teletrabajo, que no es otra cosa que trabajar desde tu casa. Por ello, si presentas uno o varios síntomas del COVID-19, revisa en esta nota qué herramientas virtuales puedes utilizar si en tu trabajo deciden que adoptes este sistema.

En primer lugar, debes asegurarte que tu conexión a internet sea lo suficientemente fiable para que las aplicaciones y/o programas que uses no ‘corran’ a una baja velocidad, o que tus archivos demoren en subir. De no ser así, es recomendable actualizar tu router o invertir en un paquete de internet más potente.

Mensajería instantánea

Una vez que te hayas asegurado de ese tema, es bueno conocer qué herramientas puedes utilizar para mantenerte en contacto permanente con tus compañeros de trabajo. Una de las aplicaciones más requeridas por el las empresas es Slack, una plataforma segura de mensajería instantánea que ofrece intercambio de archivos y videollamadas que busca 'reemplazar’ al correo electrónico.

El teletrabajo es una alternativa eficiente para evitar el contagio viral. Foto: difusión

Otro recomendado es la plataforma Teams de Microsoft (que forma parte de Office 365). En su versión gratuita permite hasta 300 participantes y ofrece acceso a invitados, llamadas de audio y video, individuales y grupales, permite compartir archivos y colaboración en documentos en línea.

Trabajo remoto

Una opción para trabajar desde casa pero ‘con’ tu computadora de labores es utilizar un software de escritorio remoto. Uno de los programas más conocidos de este rubro es el TeamViewer, que se utiliza con un ID y contraseña común entre ambas máquinas.

Videoconferencias desde casa

Pero si tu trabajo requiere de estar reunido con otras personas, te recomendamos usar estas aplicaciones:

Entre las más conocidas está Zoom, que permite hacer sesiones grupales de hasta 100 participantes por 40 minutos, en su versión gratuita.

Otra opción interesante es iMeet que permite hacer videoconferencias desde cualquier dispositivo con conexión a internet (PC, smartphone o tablet). Una de sus ventajas es que no requiere un ancho de banda muy grande.

El teletrabajo sería una de las acciones principales para evitar contagios de coronavirus.

Como ves, las alternativas para trabajar son múltiples y son ya varias las empresas alrededor del mundo que están aprobando el teletrabajo para evitar el contagio involuntario de coronavirus. Apple, Amazon y Google son solo algunas de las más conocidas.

Así que ya sabes, conversa con tu empleador y coordina si es necesario trabajar a distancia. Recuerda que tener una buena salud es igual o más importante que rendir óptimamente en tu trabajo.