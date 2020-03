Google Maps es una aplicación que normalmente usan millones de personas para llegar de un punto a otro. Sin embargo, la plataforma cuenta con múltiples funciones una de ellas nos permite encontrar un lugar que ya hayamos visitado, pero que no recordamos con exactitud su dirección.

Incluso, este sencillo truco lo puedes aplicar así no hayas utilizado Google Maps para llegar a ese restaurante o tienda que no recuerdas. Tu smartphone registra tus movimientos automáticamente y guarda un registro de ellos, por lo que es fácil volver a aquellos puntos en los que ya has estado, aunque no recuerdes el nombre o la dirección.

Para ello solo tienes que dar clic en tu foto de perfil en Google Maps y elige la opción “Tus rutas”. A continuación, se muestran los lugares que has visitado recientemente clasificados en varios apartados por Día, Lugares, Ciudades o Todo el mundo.

Google Maps: así puedes encontrar un lugar que ya visitaste

Luego, solo debes tocar sobre una de estas categorías para acceder a los lugares que has visitado. Después solo tienes que tocar sobre uno de ellos para conocer la dirección y la información existente sobre él, o crear una ruta para volver a ir con la ayuda de Google Maps.

¿Dónde he dejado mi auto?

Google Maps también puede ayudar a aquellos que, por el apuro de llegar a una reunión, no recuerdan el punto exacto en donde dejaron estacionado su auto. Esta función permite crear una marca en el mapa que indica el lugar en el que has dejado estacionado tu auto.

Para activarla solo tienes que hacer clic sobre el punto azul que indica tu ubicación en el mapa, y tocar sobre la opción Guardar ubicación del auto aparcado.