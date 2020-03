Ciberseguridad en el aula: peligros y consejos para profesores y alumnos

La tecnología avanza y la conectividad llegó al salón de clases como una herramienta fundamental para el aprendizaje. Los tiempos cambiaron y ahora los estudiantes suelen hacer sus tareas, trabajos, revisar sus notas y conversar con sus compañeros y profesores a través de internet.

Para este inicio de clases, es necesario repasar algunas amenazas a las que estar alerta. En este contexto, Sebastián Stranieri, CEO de VU Security –compañía multinacional enfocada en prevención de fraude y protección de la identidad– comenta sobre los peligros que existen en internet, a propósito de este regreso a clases 2020.

Ciberacoso. El acoso escolar, o bullying, ha traspasado la frontera física para volcarse al mundo virtual y viceversa: muchas burlas comienzan en las redes y luego se materializan en el aula. El acceso de niños y adolescentes a ordenadores, móviles y tablets con conexión a internet facilita las agresiones en cualquier momento y lugar y, además, con mayor posibilidad de anonimato. Este tipo de acoso se realiza a través de mensajes de texto, mails, imágenes, videos y otras publicaciones ofensivas en redes sociales.

Sexting. Se define así a la acción de enviar fotografías, audios o videos de carácter sexual, generalmente a través del teléfono móvil. Detrás del sexting se encuentran casos de venganza, abuso y chantaje económico, emocional o sexual. Esta modalidad puede originar un daño emocional ya que podría deteriorar la reputación de la persona que envía el material de índole sexual.

PUEDES VER Por coronavirus piden retrasar hasta abril el reinicio de labores escolares en Arequipa

El rol de los educadores en la era digital. En la era digital en la que vivimos, los jóvenes saben usar absolutamente todos los programas y dispositivos digitales, y están al tanto de todas las app y comunidades en línea que se ponen de moda. Definitivamente, corren con ventaja con relación al manejo y conocimiento tecnológico de los adultos, ya sean padres, tutores o docentes.

Prohibir totalmente los dispositivos digitales en el ámbito escolar no parece ser la solución más adecuada. La tecnología convive con nosotros y cada vez está más presente en los ámbitos y acciones diarias, y la escuela no es una excepción. Es importante que el docente esté más preparado en materia tecnológica, pero que además no rechace la existencia de la tecnología en el aula, sino que busque amigarse con ella y entender que es parte del estilo de vida de las nuevas generaciones.

PUEDES VER Escolares llevarán curso para saber cómo prevenir accidentes de trabajo

El diálogo de los adultos con los más pequeños es clave, a lo que hay que sumarle mayor control y seguridad sobre los dispositivos tecnológicos. En el caso de los docentes, su función pasa por ayudar a los estudiantes a entender cómo funciona internet, informarlos acerca de los peligros que existen y acompañarlos para fomentar el buen uso de las redes sociales. Todo esto servirá para disminuir los riesgos. Los cibercriminales y acosadores de menores están casi siempre un paso adelante, a la espera de una oportunidad para actuar. Por ello se debe prestar más atención a lo que hacen los niños con los dispositivos y el internet.