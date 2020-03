WhatsApp y el truco secreto para recuperar chats borrados sin copia de seguridad [FOTOS]

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada del planeta. Por ello, la plataforma ofrece una gran cantidad de funciones a sus usuarios. Una de estas nos permite crear copias de seguridad en WhatsApp tanto en iOS como en Android, en las que podemos guardar todos nuestros chats, fotos y videos.

Sin embargo, ¿qué sucede si no tenemos activada esta opción y accidentalmente eliminamos un chat de WhatsApp? No te preocupes, no todo está perdido. Existe una solución de emergencia para recuperar la información, pero solo aplicará para las conversaciones que hayan sido realizadas en los últimos siete días.

¿Cómo recuperar chats de WhatsApp eliminados?

El primer paso es acceder al explorador de archivos que utilices en tu smartphone. Dentro de la aplicación, ingresa al apartado de Almacenamiento interno y busca la carpeta denominada “WhatsApp”.

Una vez ahí, entra al fichero Databases y de la lista de archivos deberás cambiar el nombre del archivo msgstore.db.crypt12 por el término msgstore-año-mes-día.1.db.crypt12, es decir, por la fecha que quieras restaurar.

Cabe resaltar que, en caso ya te aparezca el archivo msgstore-año-mes-día.1.db.crypt12, será necesario que lo elimines antes de proceder a cambiar el nombre de msgstore.db.crypt12, con el fin de evitar problemas con la nomenclatura.

Luego de modificar el nombre, deberás desinstalar WhatsApp y volverlo instalar. Entonces, al iniciar el proceso de configuración desde cero, la aplicación ofrecerá la opción de “Restaurar”, de esta forma se cargará todo el historial de conversaciones.