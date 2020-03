Sin lugar a dudas, el modo oscuro fue una de las características de WhatsApp que más expectativa causó durante el último año. El programa beta de la aplicación nos permitió probar esta anhelada interfaz a lo largo de varios meses, pero no fue hasta esta semana que la compañía finalmente hizo oficial su llegada para todos los usuarios de la aplicación.

Por medio de un comunicado publicado en su blog, WhatsApp explicó que para el desarrollo del tema oscuro pasaron “mucho tiempo investigando y experimentando” dos variables en concreto: la legibilidad, que ayuda a minimizar la fatiga ocular; y la jerarquía de la información, que permite a los usuarios enfocar su atención en lo más importante.

No obstante, un detalle que no podía pasar desapercibido es que la interfaz oscura de WhatsApp varia notablemente entre su versión para iOS y para Android. Pese a que ambos cumplen la misma finalidad —evitar que cualquier tonalidad clara afecte la experiencia de visualización—, la paleta de colores utilizada en ambos sistemas no es la misma.

En primer lugar, en iOS todos los fondos de cada una de las secciones son de color completamente negro, favoreciendo al ahorro de energía en dispositivos con pantallas OLED. Mientras que en Android toda la interfaz ha adoptado una tonalidad azul oscura acompañada de grises.

En iPhone prevalece los fondos negros, mientras que en Android se han optado por tonalidades en azul oscuro.

En cuanto al diseño de los íconos, en iOS todos lucen de forma uniforme el color azul, pero en Android el espectro es más amplio, jugando entre colores verdes, blancos y grises claros. Igual sucede con las burbujas de los mensajes, que aparecen grisáceas para el iPhone y en azul oscuro para el sistema operativo de Google.

La diferencia de tonalidades dentro de los chats de WhatsApp.

Sin embargo, una de las ventajas que ofrece Android es la posibilidad de poder activar el modo oscuro manualmente cuando se desee desde los ajustes de la aplicación. Caso contrario es en los iPhone, que ha llegado como una característica exclusiva para iOS 13, por lo que solo se puede habilitar desde la configuración del sistema del dispositivo.

Así luce la sección de configuración en Android y iPhone.

