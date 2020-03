En mayo del 2019 Huawei fue incluida en la lista negra de entidades del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, una medida que trajo como consecuencia que sus nuevos dispositivos perdieran el acceso a los servicios y aplicaciones proporcionados por Google.

Esta situación ha impulsado al gigante asiático a trabajar en soluciones alternativas durante los últimos meses para lograr independizarse de las compañías estadounidenses, así estrenó los Huawei Mobile Services, un reemplazo de los servicios móviles de Google, y App Gallery, su tienda de aplicaciones para sustituir a Google Play Store.

Anuncio del lanzamiento del programa beta de Huawei Search. | Foto: Huawei.

Ahora, Huawei está preparando su propia aplicación de búsqueda equivalente a la de Google: Huawei Search. La herramienta aún se encuentra en periodo de prueba beta, por lo que se han estado reclutando voluntarios de la Unión Europea para que puedan utilizarla y envíen comentarios que aporten a mejorar su experiencia de uso.

Sin duda, el buscador se ha convertido en una de las apps más esenciales en los smartphones, brindando acceso directo a las búsquedas en Internet. Actualmente, Huawei Search presenta una interfaz básica conformada por tres pestañas: Descubrir, Buscar y Yo. Además, integra menos funciones que Google, el cual llega equipado con Assistant, Lens, Podcast y más.

Así luce Huawei Search al activar su modo oscuro. | Foto: XDA-Developers.

En la sección Descubrir se presentan las últimas noticias más relevantes; en Buscar se muestran los resultados de las consultas, pudiendo filtrar el contenido en videos, noticias o imágenes; y finalmente la pestaña Yo, donde se muestra el historial, el menú de configuración, un apartado para enviar comentarios y la página con más información sobre la app.

La interfaz de Huawei Search está compuesta por tres pestañas: Descubrir, Buscar y Yo. | Foto: XDA-Developers.

Los accesos directos que muestra Huawei Search.

La aplicación también tiene botones de acceso directo al Clima, Deportes, Conversor de unidades y Calculadora. Por otro lado, cuenta con su propio Widget, que luce un diseño simple, con el logo de Huawei Serch y la palabra ‘Buscar’, que permite explorar no solo contenido de Internet, sino aplicaciones, contactos, mensajes, notas, correos o ajustes.

El Widget de Huawei Search. | Foto: Xataka.

Desde los ajustes se puede elegir qué elementos queremos que aparezcan en la búsqueda y cuáles no, habilitar el modo oscuro, activar la búsqueda segura o cambiar la región y el idioma. Un detalle que aún no se ha aclarado es cuál es el motor que utiliza, ya que no emplea ni el de Google, Bing o Yahoo, pudiéndose tratar de uno propio.

Pese a que el programa beta de Huawei Search inició el 26 de febrero y tenía planeado extenderse hasta el 11 de marzo, la compañía decidió pausar la prueba hasta nuevo aviso debido a “inquietudes relacionadas con el uso indebido de la confidencialidad de la aplicación”. No obstante, estas fechas sugieren que su lanzamiento oficial tendría lugar antes de la presentación de la nueva serie Huawei P40.