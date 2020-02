Studio pods: así serían los nuevos auriculares de gama alta de Apple [FOTOS]

Aquí te los enseñamos. Apple, empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos y softwares, no escatima en novedades para sus fieles seguidores, a los cuales sorprende cada año con actualizaciones o versiones mejoradas de sus ya reconocidos productos. ¿Quieres saber de qué se trata esta vez? Te lo contamos.

En octubre del año pasado, Apple reveló al público los AirPods Pro, predecesor de los sensacionales AirPods. Muchos consideran que este artefacto revolucionó para siempre la forma de los auriculares, debido a que este ‘gadget’ se conecta a los dispositivos móviles mediante bluetooth.

Ming-Chi Kuo, analista de la cadena de producción de aparatos electrónicos, presagió este 'gadget’ hace nada menos que dos años. Según el medio especializado en tecnología, Xataka, los nuevos auriculares aún no tienen un nombre determinado; sin embargo, se rumorea que sería Generación X, o como han sido bautizados popularmente, Studio Pods.

A diferencia de los AirPods, estos nuevos auriculares dejan el formato in-ear para pasar a ser de diadema. La característica del bluetooth prevalece en este nuevo modelo, además de integrar la ya conocida Siri.

Los nuevos ‘headphones’ estarían presuntamente equipados con un sistema de carga inalámbrica, además de tener cancelación de ruido y control táctil. Según la filtración del inventario de una tienda por departamento, lo nuevo de Apple costaría alrededor de 399 dólares. Para ver su diseño, revisa nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47