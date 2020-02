Apple prohibiría que los villanos de las películas usen un iPhone frente a cámara

A lo largo de los años, hemos visto cómo diferentes dispositivos de Apple y de otras empresas aparecen dentro de películas y programas de televisión, una práctica muy común de publicidad llamada Product Placement (ubicación de productos), donde se insertan logos y marcas a la narrativa de un contenido audiovisual.

En ese sentido, es razonable que ninguna compañía quiera ser asociada de alguna forma a alguna connotación negativa; sin embargo, es precisamente Apple una de las más preocupadas por cuidar su reputación en todo ámbito, incluso en la ficción, siendo conocida por tener “reglas estrictas sobre cómo se usan, retratan y fotografían” sus aparatos, como señalan desde MacRumors.

En una reciente entrevista realizada por Vanity Fair a Rian Johnson, director de películas como Entre Navajas y Secretos (Knives Out) y Star Wars: Los últimos Jedi (Star Wars: The Last Jedi), reveló que el gigante tecnológico tiene una estricta política en sus contratos donde terminan cómo se insertan sus productos en las cintas.

"No sé si debería decir esto o no", empezó Johnson. “Apple… te permiten usar iPhones en películas, pero, y esto es muy importante si alguna vez estás viendo una película de misterio, los malos no pueden tener iPhones en la cámara”.

Además, el director bromeó con el hecho de que, con este dato, el público tendría la capacidad de predecir quiénes son los buenos y malos, lo que podría arruinar las futuras películas de suspenso. “Oh no, cada cineasta que tiene un chico malo en su película, que se supone que es un secreto, quiere asesinarme en este momento”.