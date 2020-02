Aquí te enseñamos el ‘hack’. WhatsApp, la plataforma de mensajería más popular del mundo, es constantemente actualizada para brindarle a sus usuarios mejoras en la experiencia en la plataforma. Sin embargo, muchas veces estas nuevas opciones pasan desapercibidas por los cibernautas, aquí te enseñaremos uno de los trucos más útiles que WhatsApp ha implementado.

Múltiples veces hemos querido mandar un mensaje de WhatsApp a un contacto en una hora específica, ya sea por un cumpleaños o una fecha importante, ahora es posible agendar o programar estos recados, haciendo la vida del usuario un poco más sencilla. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Aquí te lo contamos de forma detallada.

Lamentablemente, este truco solo está disponible para aquellos teléfonos inteligentes que funcionan con el sistema operativo de Android. La aplicación que necesitarás para poder lograr este truco es Seebye Scheduler, esta se descarga desde la Play Store y te permitirá agendar múltiples mensajes que serán enviados automáticamente en la ocasión que desees.

Además, se debe instalar la aplicación Messenger API, cuando ambas estén en tu smartphone, estarás listo para programar saludos y recados en cualquier fecha. Deberás dar autorización a esta 'app’ para que pueda ingresar a WhatsApp y posteriormente tendrás que dirigirte a Seebye Scheduler.

En Seebye Scheduler podrás picarle al símbolo '+' y así podrás agregar los mensajes que desees en la fecha que mejor te convenga. Además podrás organizarlos por título y el contacto de tu preferencia. No olvides que para que este truco funcione, el teléfono tendrá que estar con la pantalla desbloqueda, si este no fuera el caso, el mensaje de WhatsApp no será enviado.

Aquí te compartimos un video explicativo, y no olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para saber más.