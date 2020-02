Smartphone: ¿Por qué deberías instalar Google Cam y cuáles son sus ventajas? [VIDEO]

También querrás tenerla. Google ha dado un paso enorme en cuanto su apuesta para la fotografía exclusivamente con smartphones. No son pocos los fotógrafos que emplean sus dispositivos móviles para capturar momentos especiales, e incluso crean instantáneas que juegan con lo experimental gracias a las distintas opciones manuales que las cámaras de los teléfonos inteligentes son capaces de ofrecer al usuario.

Una de las aplicaciones que Google ofrece es la Google Cam, previamente solo disponible para los smartphones Pixel. Pese a esto, un proyecto en marcha permite tener esta opción en otros dispositivos tan solo descargando el APK. ¿Quieres saber qué es la GCam y cómo funciona? Aquí te detallamos qué puede hacer, cómo usarla y con qué teléfonos es compatible. Sigue leyendo para enterarte de todo.

En Google Cam nos encontramos con funciones comunes que también vemos cámaras de otros smartphones. Opciones como el modo retrato y el modo panorámico, serán desarrollados ya sea por el software de la propia aplicación o con ayuda de algún segundo o tercer lente que el dispositivo móvil tenga disponible.

En la aplicación también nos encontramos con el famoso ‘Night shift’, popular opción en los teléfonos Pixel, el cual permite que el sensor de la cámara sea más sensible a la luz como una especie de control de ISO. Esto hará que las fotos en la oscuridad sean más iluminadas sin tener que sacrificar de forma radical la calidad de la imagen.

Además, podemos encontrar la opción de Photo Sphere, la cual te permite capturar instantáneas en 360 grados sin adicionar ningún accesorio externo a tu smartphone. Incluso, Google Cam tiene la capacidad de traducir textos escritos en cuestión de segundos, capacidad simil a la de Google Lens.

Aquí compartimos un video instructivo en el uso y las funciones de Google Cam y una lista de los dispositivos compatibles con el APK de la aplicación.

- ASUS: ASUS Zenfone Max Pro M1, Zenfone 5Z y Zenfone 6

- Essential: Essential Phone PH-1

- Google: Google Pixel/Pixel XL, Pixel 2/Pixel 2 XL y Pixel 3/Pixel 3 XL

- HTC: HTC 10, HTC U11 y HTC U Ultra

- LeEco: LeEco Le Max 2 y LeEco Le Pro 3

- Lenovo: Lenovo K6, P2, ZUK Z2 Pro y ZUK Z2 Plus

- LG: LG G4, LG G5, LG G6, LG G7 ThinQ, LG V20, LG V30 y LG V40 ThinQ

- Motorola: Motorola Moto G5 Plus, G5S, G5S Plus, X4, One Power, Z2 Play, Moto G7 y Moto G7 Plus

- Nokia: Nokia 8.1, Nokia 8, Nokia 7 Plus, Nokia 6 y Nokia 5

- OnePlus: OnePlus 7 Pro, OnePlus 6/6T, OnePlus 5/5T y OnePlus 3/3T

- Razer: Razer Phone y Razer Phone 2

- Samsung: Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, Note 9, S9, S9+, S8, Note 8 y S7

- Xiaomi/Redmi/Pocophone: Xiaomi Mi 9, PocoPhone F1, Mi A1, Mi A3, Mi 5, Mi 5S, Mi 6, Mi 8, Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi Note 3, Redmi 3S, Redmi 4X, Redmi 4 Prime, Redmi 5A, Redmi Note 5/5 Plus, Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 4 y Redmi Note 3

- ZTE: ZTE Axon 7