Seguro en más de una ocasión, cuando estabas en pleno viaje, guiándote con Google Maps, has perdido la conexión de red por culpa de una mala cobertura o encontrarte en un lugar apartado. Para que no te vuelva a pasar, debes saber que existe un truco para poder usar la aplicación cuando no tienes conexión a Internet.

Solo tienes que descargar el mapa de Google Maps de la zona donde quieres dirigirte para que puedas consultarlo de forma offline en un lugar donde no haya Wi-Fi, la recepción de datos sea mala o te hayas quedado sin Internet.

¿Cómo descargas mapas de Google Maps?

Lo primero que tienes que hacer es buscar la localización cuyo mapa te quieras descargar. Para ello, abre Google Maps y utiliza la barra de búsqueda superior para buscar una zona que te interese. Una vez hecho entrarás en a la ficha de lugar, en la parte inferior se encuentra cuatro opciones entre las que se encuentra la de Descargar, luego pulsa el botón.

Descargar mapa de Google Maps

Luego pasarás a la selección de zona, donde puedes mover el área de Google Maps que te quieres descargar. Te bajarás todo lo que quede dentro del cuadro azul, y podrás moverte a los lados deslizando el dedo sobre la pantalla para ajustar la zona que quieras.

Elegir zona de Google Maps que vas a descargar

Asimismo, debes saber que dependiendo de la orientación de tu móvil el área descargada de Google Maps ocupará un rango diferente. Si tienes el móvil en vertical será casi un cuadrado, mientras que si lo estás utilizando en horizontal será un rectángulo más estirado.