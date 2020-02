En Perú se formó una gran expectativa en torno a la llegada del Huawei Mate 30 Pro, ya que este dispositivo es el primer smartphone de Huawei que no viene con las aplicaciones de Google, nos referimos a Google Maps, Gmail, YouTube, Play Store, entre otras. ¿Se puede vivir sin ellas? Aquí conocerás nuestra experiencia.

Gracias a nuestros amigos de Huawei Perú hemos podido probar el Huawei Mate 30 Pro por una semana y en esta reseña daremos a conocer los puntos positivos y negativos del smartphone. Asimismo, veremos una forma segura de tener nuestras aplicaciones favoritas, sin la necesidad de bajar los famosos APK.

DISEÑO

Pese a que tiene un gran tamaño (una pantalla de 6,53 pulgadas con resolución Full HD+), el Huawei Mate 30 Pro es un smartphone bastante delgado y liviano. Su acabado de metal y cristal le dan un aspecto bastante elegante y sus bordes redondeados lo destacan del resto de teléfonos.

El Huawei Mate 30 Pro es el primer smartphone de Huawei en no incluir Gmail, YouTube, Google Maps, entre otras aplicaciones del gigante tecnológico. Foto: Juan López Cuya.

Me sorprendió que el Huawei Mate 30 Pro tuviera un notch bastante amplio donde está la cámara frontal, ya que los últimos smartphone de Huawei poseían un notch con forma de gota de agua (Huawei P30 o Huawei P30 Pro) o un orificio ubicado en la parte lateral (Huawei Nova 5T).

A algunas personas les desagrada que el notch del Huawei Mate 30 Pro sea tan grande, a mi me tiene sin cuidado, ya que te acostumbras y termina pasando desapercibido. Asimismo, en la configuración del equipo existe una opción para ‘ocultar’ esta muesca, aunque pierdes un poquito de pantalla.

La parte trasera del Huawei Mate 30 Pro llama bastante la atención, ya que sus cuatro cámaras principales están ubicadas en un módulo circular. Lo que no me llegó a gustar del todo fue la ausencia del botón de volumen, ya que sí añadieron el botón de apagado/encendido.

¿Cómo se sube volumen? Tendrás que tocar dos veces los bordes curvos de la pantalla (puede ser derecha o izquierda), donde suelen estar estos botones, y te aparecerá la opción. Puede sonar muy sencillo, pero puede resultar molesto en algunas ocasiones, sobre todo si tienes el smartphone con la pantalla apagada.

Otra cosa que no me me terminó de gustar fue que hayan eliminado el puerto jack de 3.5 mm para audífonos tradicionales. Afortunadamente, el equipo viene con unos auriculares que se conectan al puerto USB tipo C que está ubicado en la parte inferior del Huawei Mate 30 Pro.

PANTALLA

No hay duda de que la pantalla del Huawei Mate 30 Pro es una de las principales fortalezas del equipo, ya que no se pone oscura si nos encontramos en un ambiente con una intensa luz solar. Asimismo, sus colores son bastante vivos (sobre todo en interiores), lo que permite que ver videos sea todo un placer.

De igual manera, el brillo de la pantalla del Huawei Mate 30 Pro se reducirá o aumentará de forma automática, dependiendo del lugar en el que te encuentres (en interiores con poca luz o en exteriores con intensa luz solar). Esto, aunque no lo creas, permite ahorrar mucha batería, aunque de este punto hablaremos más adelante.

El Huawei Mate 30 Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6,53 pulgadas con resolución Full HD+. Foto: Juan José Lopez.

Si bien el Huawei Mate 30 Pro no tiene la aplicación de YouTube de forma preinstalada, eso no quiere decir que no podamos visitar la página desde el navegador. Aunque ingresar pueda tomar unos segundos adicionales, la experiencia de ver un video en esta pantalla es increíble, sobre todo si está en FullHD.

Es lamentable que no hayamos podido utilizar Netflix durante nuestro periodo de prueba, ya que la aplicación necesita la certificación de Google para funcionar correctamente. Existe una forma de usar el servicio de streaming en el Huawei Mate 30 Pro; sin embargo, debes bajar una APK antigua (versión 4.6.1).

INSTALAR APLICACIONES

Debido a que el Huawei Mate 30 Pro no tiene Play Store, la tienda de aplicaciones de Google, es imposible que podamos instalar Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras apps. Hay dos formas de tenerlas, la primera es bajándonos una APK, cosa que no recomiendo, debido a que pueden haber sido alteradas.

La forma segura sería clonar un teléfono usando la aplicación ‘Phone Clone’. Gracias a esta app pude pasar todas las aplicaciones de mi Huawei P30 al Huawei Mate 30 Pro en cuestión de minutos, incluso puedes transferir contactos, mensajes de texto, configuración de tu equipo, fotos, videos, etc.

Antes de realizar el clonado recomiendo que actualices todas las aplicaciones del smartphone de origen, ya que así tendrás las últimas versiones en el Huawei Mate 30 Pro. ¿Cómo se utiliza el Phone Clone? Es bastante sencillo, solo debes tener instalada y actualizada dicha app en ambos teléfonos.

Abre ‘Phone Clone’ en cada equipo y verás que te aparecen dos opciones: “Este es el teléfono nuevo” (debes elegir el Huawei Mate 30 Pro) y “Este es el teléfono anterior” (en mi caso el Huawei P30). El equipo sin apps de Google mostrará un código QR que deberás escanear con tu celular antiguo.

Al hacerlo, notarás que te saldrán varias opciones donde tu podrás elegir qué cosas quieres transferir al Huawei P30 Pro. Puedes escoger fotos, videos, aplicaciones, configuración, etc. Eso sería todo, ahora solo tendrás que esperar y en cuestión de minutos ya estará listo.

Vale resaltar que Phone Clone copiará solo algunas aplicaciones en el Huawei Mate 30 Pro, como Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Pokémon GO, pero no clonará YouTube, Google Maps, Google Chrome, Gmail, Play Store, entre otras aplicaciones de Google.

SISTEMA OPERATIVO Y RENDIMIENTO

Gracias a que el Huawei Mate 30 Pro cuenta con un procesador HiSilicon Kirin 990, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno podrás utilizar un sinnúmero de aplicaciones de forma simultánea, sin que el equipo presente los molestos ‘lag’ que son muy comunes en otros teléfonos.

Es decir, podrás utilizar con normalidad las redes sociales del momento como Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otras. En lo que respecta a los videojuegos, ninguno presenta problemas, ya que todos corren muy bien, lo único malo es que aquellos que compraste en la Play Store no podrás utilizarlos.

Por ejemplo, si gastaste tu dinero en comprar la versión ‘premium’ de Minecraft, no podrás utilizarlo en el Huawei Mate 30 Pro. Asimismo, si el juego que quieres bajar es gratis, pero para jugarlo es necesario tener instalado ‘Google Play Games’, lamentablemente no va a funcionarte.

Un caso aparte es Pokémon GO, ya que el juego funciona a la perfección, pero si tu cuenta fue creada con tu correo de Google, no podrás utilizarla en el Huawei Mate 30 Pro. Lo único que te queda es empezar desde cero creándote una cuenta con Facebook o ‘Club de entrenadores’.

BATERÍA

Si buscas un smartphone con buena autonomía, entonces el Huawei Mate 30 Pro es una buena opción, ya que cuenta con una potente batería de 4.500 mAh que te brinda más de 12 horas de uso constante, sin la necesidad de que debas cargarlo, como suele ocurrir con algunos teléfonos.

En caso te quedes sin energía a mitad del día, lo bueno del Huawei Mate 30 Pro es que cuenta con un cargador de carga rápida de 40W con el que podrás tener el 100% de la batería en menos de una hora. La verdad es que quedé sorprendido con la velocidad de carga de este equipo.

Adicionalmente, es bueno resaltar que el Huawei Mate 30 Pro posee carga rápida inalámbrica de 27W y carga inalámbrica inversa (para cargar otros productos); sin embargo, estas últimas no pude probarlas, así que no puedo brindar una opinión sobre ellas.

PRUEBA FOTOGRÁFICA

Finalmente, lo mejor del Huawei Mate 30 Pro es su cámara fotográfica compuesta de 4 sensores traseros que están ubicados en un módulo circular. La cámara frontal, por su parte, tiene una excelente resolución, así que si eres fanáticos de los selfies este smartphone es una buena opción.

Vale resaltar que el Huawei Mate 30 Pro cuenta con una cuádruple cámara trasera que está compuesta de sensor principal de 40 MP, un gran angular de 40 MP, un teleobjetivo de 8MP con zoom óptico de 3X, zoom híbrido de 5X y zoom digital de 30X, y un sensor ToF para el efecto bokeh.

Por su parte, la cámara frontal del Huawei Mate 30 Pro es de 32 MP y la calidad de los selfies es increíble, incluso de noche. Si deseas conocer más detalles sobre las fotografías, te invitamos a revisar este artículo de nuestra prueba fotográfica donde vemos a detalle todas las cámaras.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)