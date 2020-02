LG presenta los nuevos teléfonos de su serie K 2020 con cámara mejoradas [FOTOS]

LG anuncia la serie K 2020 con los modelos K61, K51S y K41S, que han sido diseñados para ofrecer una experiencia de usuario de primera clase con cámaras mejoradas, funciones multimedia y un rendimiento completo mejorado. Estos tres teléfonos han heredado las funciones avanzadas introducidas por primera vez en los smartphones Premium LG.

Cada teléfono de la serie LG K 2020 ofrece cámara trasera cuádruple que consta de una cámara principal de alta resolución, lente gran angular, sensor de profundidad y un lente macro, la primera en la serie K. El lente principal de 48MP en la parte superior de la línea K61 es la cámara de mayor resolución jamás ofrecida en un teléfono inteligente LG, mientras que la cámara de 32MP en la K51S también supera el recuento de píxeles de cualquier teléfono LG anterior.

El LG K61 ofrece una pantalla de 6.5” de 19.5:9 FHD+ FullVision súper nítida, mientras que el LG K51S presenta una pantalla ligeramente más estrecha de 6.5” 20:9 HD+ FullVision, ambas con un discreto orificio para la cámara, mientras que el LG K41S presenta una pantalla de 6.5” 20:9 HD+ FullVision. Los tres teléfonos de la serie K 2020 están diseñados con pantallas proporcionadas cinematográficamente con biseles más delgados que sus predecesores para mejorar la experiencia de visualización inmersiva.

Los tres nuevos dispositivos de LG también cuentan con una batería de 4.000 mAh, DTS: X 3D Surround Sound para una experiencia realista de 7.1 canales con auriculares y el estándar MIL-STD-810G de durabilidad, todo se suma al atractivo de la nueva serie K de LG para los consumidores que buscan una mejor experiencia.

“Las propuestas de valor clave de la serie K de LG son tecnologías avanzadas y precios bajo muy competitivos”, dijo Chang Ma, vicepresidente senior del grupo de estrategia de productos de LG Electronics Mobile Communications Company. “Creemos que la serie K ofrecerá los teléfonos inteligentes más competitivos en su categoría brindando características que los consumidores realmente aprecian”.

La serie K 2020 de LG estará disponible a partir del segundo trimestre en América, seguida de mercados selectos clave en Europa y Asia.

LG K61

· Chipset: 2.3 GHz Octa-Core

· Pantalla: 6.5” 19.5:9 FHD+ FullVision Display

· Memoria: 4GB RAM / 64 or 128 GB ROM / microSD (up to 2TB)

· Cámara::

- Posterior: 48MP Standard / 8MP Super Wide / 2MP Macro / 5MP Depth Sensor

- Frontal: 16MP Standard

· Batería: 4,000mAh

· Tamaño: 164.5 x 77.5 x 8.4mm

· Network: LTE / 3G / 2G

· Conectividad: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

· Color: Titanium / White / Blue

· Otros: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

LG K51S

· Chipset: 2.3 GHz Octa-Core

· Pantalla: 6.5” 20:9 HD+ FullVision Display

· Memoria: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (up to 2TB)

· Cámara:

- Posterior: 32MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Macro / 2MP Depth Sensor

- Frontal: 13MP Standard

· Batería: 4,000mAh

· Tamaño: 165.2 x 76.7 x 8.2mm

· Network: LTE / 3G / 2G

· Conectividad: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

· Color: Titanium / Pink / Blue

· Otros: AI CAM / DTS:X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance

LG K41S

· Chipset: 2.0 GHz Octa-Core

· Pantalla: 6.5” 20:9 HD+ FullVision Display

· Memoria: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (up to 2TB)

· Cámara:

- Posterior:13MP Standard / 5MP Super Wide / 2MP Macro / 2MP Depth Sensor

- Frontal: 8MP Standard

· Batería: 4,000mAh

· Tamaño:165.7 x 76.4 x 8.2mm

· Network: LTE / 3G / 2G

· Conectividad: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

· Color: Titanium / Black / White

· Otros:AI CAM / DTS: X 3D Surround Sound / Google Assistant / Google Assistant Button / Google Lens / Rear Fingerprint Sensor / MIL-STD 810G Compliance