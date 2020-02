Sin duda, la duración de la batería ha pasado a ser de las características más importantes a tomar en cuenta al adquirir un smartphone y, a su vez, la que más preocupación causa entre los usuarios. Los celulares se han convertido en una herramienta imprescindible en nuestro día a día, permaneciendo en actividad durante horas, lo que termina afectando directamente a su autonomía.

Por eso la importancia de que nuestro smartphone dure largas jornadas con solo una sola carga. Ahí es donde nace la popularidad de la tecnología de carga rápida, la cual nos permite recargar los niveles de energía en pocos minutos. Por eso, la inclusión de un cargador rápido dentro de las cajas de los teléfonos se ha vuelto una estrategia cada vez más común entre los fabricantes.

No obstante, ante esta magnífica característica, surge la siguiente interrogante: ¿la carga rápida podría dañar la batería? En sí, no afecta su vida útil, pero el calor producido durante la carga sí podría hacerlo, así como también lo hará si existe algún defecto técnico en ella o el cargador presenta alguna anomalía electrónica, causando que no se administre correctamente la energía.

La carga rápida trabaja en dos fases: la primera aplica un gran voltaje que brinda una carga del 50% a 70% entre los primeros 10 o 30 minutos. En la segunda fase, la velocidad disminuye y administra cuidadosamente la energía en el faltante 20% o 30%. Esto último, permite que el calor disminuya, de lo contrario, la batería sí podría dañarse.

En la actualidad, todos los teléfonos móviles utilizan baterías de iones de litio, los cuales son sensibles a las altas temperaturas. Esto significa que, si el calor aumenta demasiado mientras se carga el dispositivo, la batería se dañará lentamente con el tiempo. Por este motivo, se recomienda cargar el teléfono en un lugar ventilado, evitando dejarlo debajo de la almohada u otros objetos durante un largo periodo.

En ese contexto, es importante aclarar que los smartphones cuentan con mecanismos de seguridad que protegen la batería, los cuales se activan cuando se alcanza una temperatura alta y que también impiden la sobrecarga, interrumpiendo la entrada de electricidad cuando detecta que la batería cargó por completo.