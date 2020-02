Esta es mi última semana en Costa Rica. Vine para colaborar con un proyecto que involucra digitalización, que no es “transformación digital”. Aunque los que me convocaron me recibieron con esa cantaleta. Ese input determinó la meta número uno: explicar qué se “transforma”. Los procesos se digitalizan, pero son las personas las que tienen que evolucionar. Y, aunque evolución siempre ha existido y seguirá existiendo, el punto es que esa evolución hoy es tan rápida, que hay que asumir que el desarrollo de nuevas habilidades tendrá que acelerarse en igual magnitud. En el siglo 21 todo es nuevo. Dramáticamente nuevo. Lo que antes nos funcionaba, hoy ya no más. Y eso hay que asumirlo. Por ejemplo, si vamos a establecer una política de “cero papeles” -paperless- o una estrategia de “sensorización” –“Internet de las cosas/IoT”- lo más fácil será optar por la tecnología -al fin y al cabo, es un commodity-. Lo realmente estratégico será optar por una tecnología que promueva intuiciones. Que promueva la llamada “intuición digital”. Porque en el siglo 21, la tecnología es autoexplicativa, y las personas autodidactas. En los 90, el uso de la tecnología era un asunto del área de TI o del “Help Desk”. Hoy es un tema de toda la organización. Y el primer paso del involucramiento es asumirse vulnerable, permeable. Esto es como el amor: si no se es vulnerable al efecto del proceso, no habrá química. Lo primero es crear la “química digital”, involucrarse con el proceso mismo más que con el punto de llegada (milestone). ¿Para qué vamos al IoT?, ¿para el control, seguimiento, cumplimiento o para adelantarme a la incertidumbre? Eso es lo relevante, lo que hay que intuir, antes que nada.