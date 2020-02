La plataforma de Spotify se unió a las celebraciones por el Día de San Valentín. En esta ocasión, el gigante de la música lanzó un ranking que ha causado sensación en las redes sociales. Intérpretes de la talla de John Legend, Adele y Whitney Houston integran esta lista.

John Legend y su balada ‘All of Me'

El primer lugar en la lista de Spotify se lo lleva John Legend con el éxito indiscutible de ‘All of me’. El artista estadounidense ha confesado que la canción, publicada en agosto del 2013, fue inspirada en la relación que con su ahora esposa Chrissy Teigen.

Ed Sheeran con la canción ‘Thinking out Loud’

Este hit musical fue lanzado en el 2014 como parte del álbum ‘X’ del cantante británico Ed Sheeran. Además, le valió al artista de 28 años la obtención de un Grammy a la ‘Mejor canción del año’.

Bruno Mars y el éxito ‘Just the Way You Are’

La melodía pegajosa y la interpretación de Bruno Mars convirtieron a ‘Just the way you are’ en una de las canciones más sonadas del 2010. Incluso hoy, pese al paso de los años, hay quienes siguen disfrutando de esta canción de amor.

Whitney Houston con el popular hit ‘I Will Always Love You’

‘El Guardaespaldas’ pudo haberse estrenado en 1992, pero la versión de ‘I Will Always Love You’ que grabó Whitney Houston para este film jamás pasará de moda. Y este ranking es una prueba de ello.

Elvis Presley con su inolvidable ‘Can’t Help Falling in Love’

Elvis Presley grabó la canción ‘Can’t Help Falling in Love’ en 1961 inspirado en una popular canción francesa de nombre ‘Plaisir d’amour’. En su última performance en vivo, el popular cantante interpretó este hit musical.

The Temptations con la canción ‘My girl’

‘The Temptations’ escribió y publicó esta canción en diciembre de 1964. Hasta el momento, se han publicado más de catorce versiones de esta melodía entre los que destacan las de ‘The Rolling Stones’, Stevie Wonder y Dolly Parton.

Adele y ‘Make you feel my love’

Compuesta por Bob Dylan y con la interpretación de Adele en el 2008, esta nueva versión del tema tuvo todo lo necesario para convertirse en un gran éxito musical.

Ed Sheeran con el hit ‘Perfect’

Ed Sheeran vuelve a aparecer en este ranking. Aunque, esta vez, con el éxito ‘Perfect’ que ya cuenta con más de 2 mil millones de reproducciones en YouTube.

Aerosmith y ‘I Don’t Want to Miss a Thing’

‘I Don’t Want to Miss a Thing’ pertenece a la banda sonora de la película ‘Armagedón’ por la cual la banda Aerosmith estuvo nominada al Oscar a la mejor canción original en 1998.

Jason Mraz con su gran éxito ‘I’m yours’

El éxito de Jason Mraz ‘I’m yours’ forma parte del tercer álbum de estudio del cantante que fue publicado en el 2008. Aunque ya había sido lanzada como parte de un EP en el 2005.