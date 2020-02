Google comenzará a bloquear los anuncios intrusivos en videos de YouTube y Chrome

Como parte del continuo esfuerzo por mejorar la experiencia de navegación frente a la molesta publicidad que invade Internet, Google ha lanzado un nuevo conjunto de estándares en su navegador para regular los anuncios que se muestran durante los videos dentro de páginas web, y que también se aplicará en YouTube.

Estas nuevas normas se basan en la guía presentada recientemente por la Coalition of Better Ads (Coalición para Mejores Anuncios), un grupo dedicado a mejorar el estado de los anuncios en línea y en el cual Google forma parte junto a otras grandes compañías, como Facebook, Microsoft, Procter & Gamble y Unilever.

Los resultados de la investigación realizada por este grupo, en donde se encuestó alrededor de 45,000 consumidores en ocho países, determinaron que existen tres tipos de publicidad en videos que los usuarios más odian: anuncios antes del video que no se pueden omitir y duran más de 31 segundos, anuncios durante el video y anuncios que cubren más del 20% del contenido.

Estas medidas entrarán en vigencia en Google Chrome a partir del 5 de agosto y se aplicarán únicamente en videos de menos de ocho minutos de duración, en donde ya no se mostrarán “anuncios disruptivos” en sitios de cualquier país. Por otro lado, la Coalition of Better Ads ha ordenado a las páginas web que dejen de mostrar anuncios intrusivos dentro de los próximos cuatro meses o se arriesgarán a perder la publicidad por completo.

Aunque esto representará un considerable beneficio para los usuarios, también tiene el objetivo de evitar que las personas utilicen herramientas que bloqueen los anuncios totalmente, ya que perjudica los ingresos generales de la compañía. Google señaló que desde 2018 han visto caer significativamente las tasas de bloqueo de publicidad en América del Norte y Europa.