El mundo está en alerta debido al coronavirus, una epidemia mortal que ha obligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la alerta mundial sanitaria. Este problema viene perjudicando al Mobile World Congress 2020, la mayor feria tecnológica del mundo, ya que varias compañías como Intel han anunciado que no participarán debido al gran riesgo que implica la epidemia.

Intel que ha dado a conocer a través de un comunicado en la agencia de noticias Reuters que tampoco acudirá a la feria, sumándose así a la amplia lista de bajas para el Mobile World Congress 2020. El motivo de su ausencia no es otro que la seguridad.

“La seguridad y el bienestar de todos nuestros empleados y colaboradores es nuestra máxima prioridad, y tenemos que retirarnos de la edición del Mobile World Congress de este año al aumentar nuestra precaución. Agradecemos a la GSMA su compresión y esperamos asistir y apoyar futuras ediciones del MWC”, se puede leer en el comunicado.

¿Qué hará el MWC?

Aún no se sabe si la organización del Mobile World Congress suspenderá o no el evento, pero por el momento se ha decidido prohibir tocar los dispositivos móviles, se recomienda evitar los apretones de mano y no se dejaría entrar a quienes hayan estado en China durante los 15 días previos al inicio del evento el 24 de febrero.

También han anunciado que se realizarán desinfecciones de los puntos más visitados, así como de todo el recinto, además de poner a disposición de los visitantes materiales de desinfección y contar con un equipo médico.