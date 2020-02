Hace algunos meses, Huawei presentó de forma oficial el Huawei Mate 30 Pro, un teléfono premium de gama alta que está en ‘boca de todos’, debido a que es el primer smartphone de la compañía china en no poseer las apps de Google preinstaladas, debido a un problema con el gobierno de Estados Unidos.

Gracias a nuestros amigos de Huawei Perú nos encontramos probando el Huawei Mate 30 Pro por algunos días y próximamente revelaremos los puntos positivos y negativos del equipo. Por el momento, daremos un primer vistazo al teléfono en este unboxing que te mostrará todo lo que hay dentro de la caja.

A diferencia de otros teléfonos de Huawei, que suelen venir en cajas de color blanco, el Huawei Mate 30 Pro se encuentra dentro de una caja negra bastante elegante. Al ser abierta podemos apreciar el teléfono que posee una pantalla AMOLED de 6,53 pulgadas con resolución Full HD+.

Además del teléfono, dentro de la caja del Huawei Mate 30 Pro podemos encontrar un cable de datos tipo C, un cargador Super Charge, unos audífonos tipo C y la llave para la bandeja SIM. Aunque el equipo no traía funda, los representantes de Huawei aseguraron que si viene con una.

Examinando de cerca el Huawei Mate 30 Pro notamos que el equipo tiene bordes curvos, muy similares a los que tenía el Samsung Galaxy S7 Edge. En la parte lateral encontramos el botón de encendido, pero no los botones de volumen. ¿Qué pasó con ellos?

Aunque me pregunté lo mismo, lo cierto es que físicamente no se encuentran, para subir o bajar el volumen en el Huawei Mate 30 Pro deberemos tocar dos veces los bordes de la pantalla para que aparezca la opción. En la parte inferior tenemos el altavoz, entrada USB tipo C y bandeja SIM.

En lo que respecta a la fotografía, el Huawei Mate 30 Pro posee una cámara trasera cuádruple compuesta por un sensor principal de 40 MP, un gran angular de 40 MP, un teleobjetivo de 8MP con zoom óptico de 3X, zoom híbrido de 5X y zoom digital de 30X, y finalmente un sensor ToF para lograr el efecto bokeh.

En la parte frontal podemos encontrar un sensor de 32 megapíxeles, otro sensor ultra gran angular de 8MP y un sensor ToF, muy útil cuando quieres tomar fotografías con el efecto bokeh, es decir, aquellas fotos donde el fondo aparece totalmente desenfocado.

Entre las principales características técnicas del Huawei Mate 30 Pro podemos resaltar el procesador HiSilicon Kirin 990, sus 8 GB de RAM, sus 256 GB de almacenamiento interno y una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 40W, carga rápida inalámbrica de 27W y carga inalámbrica inversa.

Eso sería todo por el momento, en los próximos días estaremos analizando más a fondo el Huawei Mate 30 Pro y probando todas sus funciones para conocer sus fortalezas y debilidades, así que no te despegues de la sección Tecnología de La República.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)