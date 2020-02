Mercado Libre: estafadores se aprovechan de Mercado Pago para comprar productos sin pagar

En Mercado Libre acaba de surgir una nueva modalidad de estafa que tiene como objetivo principal a los vendedores, quienes suelen entregar su producto, como un smartphone, consola de videojuegos u otro objeto de gran valor, sin obtener el dinero que el ‘comprador’ le prometió pagar a través del sistema ‘Mercado Pago’.

Hasta hace algunos años, la mayoría de compras en Mercado Libre eran a través del sistema de ‘contra entrega’, es decir, el comprador daba 'comprar al producto’ y obtenía los datos del vendedor. Luego se comunicaba con él y acordaban reunirse en un lugar, generalmente centros comerciales.

En caso de que ambos vivieran en ciudades distintas o que no se podían encontrar, el producto podía ser enviado a través de un courier. Antes de realizar el envío el comprador debía depositar el dinero a la cuenta bancaria del comprador, por lo que solo era recomendable comprar a vendedores con ‘buena reputación’.

Sin embargo, abundaban las estafas en aquel entonces, siendo los principales perjudicados los compradores, a quienes nunca le llegaba el producto adquirido. Asimismo, la mayoría de vendedores no pagaba la comisión que Mercado Libre pide por cada artículo que fue vendido de forma exitosa.

Por ese motivo, desde 2017 la única forma de comprar un producto en Mercado Libre es a través de Mercado Pago. ¿En qué consiste? Pues básicamente es un sistema donde el dinero permanece en un ‘limbo’ virtual y solo será entregado al vendedor cuando la compra sea calificada de forma positiva.

Gracias a Mercado Pago los miles de usuarios de Mercado Libre pueden comprar con más tranquilidad, ya que el dinero se les devuelve en caso no reciban el producto; sin embargo, de esto se están valiendo algunas inescrupulosas personas y aquí te vamos a contar su modalidad de estafa.

Hace algunas semanas puse en venta un smartphone en Mercado Libre, el celular tenía un precio elevado, así que la mayoría de compradores buscaba ‘regatear’; sin embargo, uno no lo hizo y compró el artículo sin realizar ninguna pregunta previa. Se comunicó conmigo y acordamos un lugar donde pudiera probar el artículo.

El día acordado me llama el ‘comprador’ y me dice que se encuentra fuera de Lima, así que mejor contratará un motorizado (que él pagará) para que recoja el producto. Yo le digo que mejor nos veamos otro día, ya que no tengo prisa y me gustaría mostrarle el equipo.

El comprador se negó, asegurando que iba a demorarse mucho y que mejor le diera el celular al motorizado. Asimismo, me dijo que mi dinero estaba seguro en Mercado Pago. Me negué a aceptar sus términos y se dio por cancelada la venta, a buena hora lo hice, ya que investigando descubrí que casi soy estafado.

Buscando en Google encontré varios foros donde algunas personas (que no tuvieron la suerte que yo) revelaron haber sido estafadas y detallaron exactamente lo que había vivido: el comprador está ‘fuera de la ciudad’ y quería que le envíen el artículo con un ‘motorizado’ que ya estaba pagado.

¿Qué hubiera sucedido si aceptaba los términos del comprador? Pues una vez que él tuviera el celular en sus manos, no iba a calificar la venta de forma positiva, alegando que quizás el producto está defectuoso o no era lo que había comprado. En consecuencia, Mercado Pago le devolvía el dinero a su cuenta.

Fueron varios usuarios de Mercado Libre que revelaron haber sido estafados con esta modalidad y pese a que vendieron su producto en buen estado, ellos no obtuvieron el dinero. ¿Qué hacer en estos casos? Nos comunicamos con un representante de Mercado Pago y nos dio la respuesta.

Fiorella Lezama Durand, Country Manager de Mercado Pago en Perú, reveló que los vendedores tienen la obligación de hacer firmar al comprador un documento de entrega del producto. Puedes encontrar un modelo de dicho documento en la web de Mercado Libre.

De acuerdo a Lezama, en el documento debe detallarse el nombre del comprador, su documento y dirección. Asimismo, se aceptan los cargos de entrega que los couriers hacen firmar cuando dejan un paquete. “Eso se acepta como documento y en esos casos Mercado Libre le devuelve el dinero al vendedor”, sostuvo

Finalmente, la vocera de Mercado Pago en Perú recomendó a los vendedores de Mercado Libre exigir a sus compradores que firmen un documento de entrega, ya que es la única forma de avalar una posible estafa y que le devuelvan su dinero.