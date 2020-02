Warner podría empezar a elegir a sus actores y próximas proyectos con Inteligencia Artificial

La famosa compañía cinematográfica Warner Bros. ha firmado un acuerdo con Cinelytic, startup con sede en Los Ángeles, que tiene la particularidad de predecir el éxito de una cinta gracias a los algoritmos del ‘aprendizaje automático’.

Estos algoritmos sirven “para guiar a la toma de decisiones en la etapa de luz verde”. Sin embargo, una fuente del propio estudio cinematográfico ha desmentido su uso en el campo creativo, y ha revelado en cambio que el software se utilizará solo para decisiones de marketing y distribución.

Algunos otros clientes del software han reportado que en su uso, basta modificar solo uno o dos elementos diferentes, alrededor del mismo proyecto, para alcanzar un importante impacto comercial.

Con Cinelytic es posible hacer competir a las películas. Se puede ingresar género, presupuesto, actores, etc., para ver el resultado. Incluso ajustar factores individuales como qué actor o actriz contratar.

¿La película a realizarse será más exitosa si la protagonizara Zac Efron o Ryan Gosling?

El CEO de la startup, Tobias Queisser, resaltó que la inteligencia artificial es solo una herramienta de asistencia, quitándole cualquier tono de miedo.

“La inteligencia artificial suena aterradora. Pero en este momento, una IA no puede tomar decisiones creativas”, dijo Queisser a The Hollywood Reporter. “Lo que es bueno es calcular números y desglosar grandes conjuntos de datos y mostrar patrones que no serían visibles para los humanos. Pero para la toma de decisiones creativas, aún se necesita experiencia e instinto”.

Más allá de si se utiliza esta tecnología para el área de marketing o para las decisiones creativas, se trata de un acuerdo que representa un paso adelante para el llamado 'aprendizaje automático’ en Hollywood.

Sin embargo, muchos expertos en IA se muestran escépticos en cuanto a pronosticar éxitos en un campo tan aleatorio como es el cine. Sobre todo, porque el programa realiza su evaluación basándonos en datos históricos.

Éxitos pasados que muy poco podrían decir sobre las audiencias del futuro. Además cuentan con ideas obvias a las que una mente humana podría llegar a concluir sin ayuda, como estimar a un actor de la talla de Leonardo DiCaprio como financiable.