La Realidad Aumentada cada vez está teniendo mayor cabido en el mundo de la belleza, ofreciendo una herramienta poderosa para acercar a las marcas con los usuarios y Pinterest, que se ha convertido en una fuente de inspiración para miles de personas, ahora ha decidido apostar por ser el punto de referencia que ayude a los usuarios a decidir qué producto comprar.

Esta semana, la compañía ha lanzado una nueva función llamada "Try On powered by Lens", la cual está basada en Realidad Aumentada y permitirá a los usuarios probar virtualmente diferentes productos, iniciando por los lápices labiales. Estarán disponibles marcas como Urban Decay, NYX, Lancôme, Estée Lauder, Neutrogena o Sephora.

¿Cómo utilizar la función Try On de Pinterest?

Para acceder a la herramienta, pulsar en el ícono de la cámara ‘Lens’ que se encuentra en la barra de búsqueda y luego haz clic en "Probar". En esta sección podrás explorar entre los diferentes tonos de lápiz labial disponibles y si deslizas hacia arriba, podrás comprar los productos en la pagina web de la marca o ver imágenes relacionadas.

Otra manera de acceder a la función es escribiendo en el motor de búsqueda términos relacionados con el lápiz labial, como "labios rojos" o "pintalabios", por ejemplo. Además, se ha integrado a la opción de rangos de tonos de piel, la cual nos permitirá ver dicho maquillaje en tonos de piel similares al nuestro.

Así funciona la herramienta Try On de Pinterest.

Por otro lado, Pinterest ha resaltado que no añadirán ningún filtro de suavizado de piel o efectos que alteren el rostro, con el objetivo de ofrecer a los potenciales clientes una representación precisa de cómo lucirá el producto en ellos.

“Embellecer es realmente perjudicial porque lo comprará, lo probará y no verá a la persona que esperaba ver”, señaló Jeff Harris, jefe de búsqueda visual de Pinterest.