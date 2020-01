Start-ups: ¿Plata para qué?

Por: Maite Vizcarra

Costa Rica es el segundo país con mejores condiciones para innovar en Latinoamérica y el Caribe (informe anual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, 2019). Además, este pequeño y biodiverso país viene implementando desde hace unos años una estrategia inteligente de especialización, que es algo más que diversificar económicamente: digamos que diversificar es equivalente a “poner los huevos en distintas canastas”. Pero “especializarse inteligentemente” es buscar no solo más canastas para distribuir los huevos, sino buscar las canastas con mejores condiciones para acopiar los huevos. Parece que es inevitable tener que “escoger” canastas por aquello de “el que mucho abarca, poco aprieta”. Y esto tiene sentido: en una economía global que además está fuertemente impactada por la digitalización, moverse rápido es vital para no perder la ola. Además, hablando solo de digitalización y competitividad, queda claro que como dice Fred Wilson –inversionista de riesgo en tecnología–: “Vender solo software es vender un commodity”. En otras palabras, hoy la digitalización tiene apellido: “digitalización agrícola” o AgTech, “digitalización financiera” o Fintech, “digitalización limpia” o EcoTech, etc. La tecnología digital tiene que buscar diferenciarse –¿imposible?–. Y la especialización inteligente de los países puede ser una respuesta. La reciente creación del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores es una buena noticia para dar sostenibilidad a las start-up peruanas. La sostenibilidad pasa por crear verdaderos nichos de oportunidad, y en esa creación, la especialización inteligente tiene mucho que decir. Espero que el nuevo fondo considere esto.