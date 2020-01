Desde tempranas horas de este último sábado 25 de enero, Facebook ha presentado fallas en México. El hecho, que se ha hecho viral, fue reportado por los usuarios a través de otras redes sociales. Estos han reiterado que el problema se presenta al momento de revisar las notificaciones.

Al parecer no se trataría de una falla general del servicio, ya que la aplicación sí permite visualizar y navegar en el feed de noticias, así como también permite hacer publicaciones con normalidad.

Usuarios han informado que, al dirigirse al icono de la campana, esta muestra la frase “no hay notificaciones” y no muestra el historial de las mismas. Otros mencionaron que pueden revisar las notificaciones pasadas, mas no echar un vistazo a las recientes.

Usuarios reportaron que el área de notificaciones aparece vacía.

En un primer momento este problema solo se presentaba en el aplicativo móvil, sin embargo, algunos internautas han manifestado que tampoco pueden tener acceso a las notificaciones a través de la web de Facebook.

Pero México no sería el único país que está teniendo inconvenientes con dicha red social. De acuerdo con el sitio Downdetector a la lista se suman Estados Unidos, Brasil, Francia, Reino Unido y España, que presentaron altas cantidades de reportes por desperfectos en la plataforma.

Hasta el momento, Facebook no ha aclarado cuáles serían las causas de la falla en la plataforma, ni en qué momento el servicio estará restablecido a totalidad.