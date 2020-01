Tinder desarrolla nuevo botón de pánico para pedir ayuda en situaciones de peligro

Tinder continúa trabajando por implementar características en su plataforma que permitan reforzar la seguridad de todos los usuarios que utilizan su servicio de citas en línea y ha anunciado su asociación con la aplicación de protección personal Noonlight para sincronizarse entre sí y ofrecer un botón de pánico, así como un nuevo “centro de seguridad”.

Nuevo centro de seguridad en la plataforma de Tinder.

Esta característica se suma a una serie de herramientas que buscan salvaguardar la seguridad de la plataforma. En julio del año pasado, la compañía lanzó un sistema llamado “Alerta viajero”, que informa a los usuarios que están viajando a países donde tienen leyes en contra de las relaciones LGBTQ.

Para utilizar el nuevo botón, los usuarios primero tendrán que compartir sus datos de ubicación en tiempo real con Tinder. Esta información no se utilizará para fines publicitarios ni para ningún otro similar. Si una cita o salida se pone fea y las personas se sienten amenazadas, podrán activar una alarma de pánico a través de Noonlight.

A continuación, se les pedirá que ingresen el código PIN que se les ha mandado para cancelar la solicitud. Si no lo hacen, recibirán un mensaje de texto y luego una llamada. De no contestar ambas o de confirmar que necesitan ayuda, Noonlight se pondrá en contacto con la policía o los servicios de emergencia para enviar asistencia directamente a su ubicación.

Tinder | Nuevo botón de pánico

Sobre las activaciones accidentales de la alarma, Mandy Ginsberg, presidente ejecutivo de Tinder Match Group Inc., declaró al Wall Street Journal que "los falsos positivos, créanme, los tomamos en cuenta. Si alguien no responde, en el peor de los casos alguien aparece y toca la puerta. No es la peor cosa del mundo".

Por otro lado, los usuarios que sincronicen su cuenta de Tinder con Noonlight, podrán activar en sus perfiles una insignia de verificación que representará una advertencia para otras personas de que están protegidos. Para acceder a ella, será necesario tomarse una serie de selfies en tiempo real que coincida con las poses mostradas por una modelo.

El equipo de la comunidad de Tinder revisará que las fotografías enviadas concuerden con las poses de la modelo, así como con las imágenes de perfil escogidas, lo que permitirá confirmar que las personas son quien dicen ser.