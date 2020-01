Huawei Nova 5T: lo bueno y lo malo del smartphone con 5 cámaras y sensor de huellas lateral [REVIEW]

Después de una intensa semana de prueba, finalmente tenemos listo el review del Huawei Nova 5T, el nuevo smartphone que Huawei acaba de lanzar en Perú y que posee interesantes características, como sus cinco cámaras y su sensor de huella digital. ¿Vale la pena? Aquí te daremos nuestra opinión.

Antes de comenzar con la reseña del Huawei Nova 5T queremos resaltar que este smartphone es exclusivo de Claro Perú y el único color disponible, al menos por el momento, es el negro; sin embargo, lo más probable es que lleguen otros colores en los próximos meses.

DISEÑO

El Huawei Nova 5T es un smartphone de gama media alta que está fabricado con aluminio y cristal, esto brinda al teléfono un acabado premium. Pese a ser bastante grande (pantalla de 6.26 pulgadas), el equipo se siente muy liviano y manejable, así que no tendrás problemas en usarlo con una mano.

A la mayoría de personas no les gustan los notch en la pantalla, ya que aseguran que arruina la experiencia cuando reproducen videos a pantalla completa. Al parecer, Huawei escuchó a estos usuarios y decidió que la cámara frontal del equipo se encuentre en la esquina superior izquierda.

Desde mi punto de vista es un gran acierto, ya que de esta manera se puede disfrutar mucho mejor una película o serie a pantalla completa. Soy del grupo que considera los notch un poco molestos, incluso configuro mi teléfono para ocultarlo, pese a que eso me quita un poco de pantalla.

En la parte trasera del Huawei Nova 5T podemos encontrar cuatro cámaras alineadas de forma vertical: Un sensor de 48 MP, un gran angular de 16 MP, un lente macro de 2 MP y el sensor de profundidad de 2MP. Asimismo, también podemos encontrar el flash.

Algo que me llamó la atención del Huawei Nova 5T es que el sensor de huellas digitales se encuentre en la parte lateral, debajo de los botones de volumen. Dicho sensor funciona también como botón de apagado / encendido y es uno de los grandes aciertos, según mi humilde opinión.

Lo que si no me gustó es que Huawei haya eliminado el puerto jack de 3.5 mm para audífonos tradicionales. Se que la mayoría de empresas está apostando por teléfonos más delgados que utilicen audífonos bluetooth, pero todavía hay muchos usuarios que prefieren los auricurales normales.

PANTALLA

Como ya lo había mencionado, el Huawei Nova 5T es un smartphone con una gran pantalla (6.26 pulgadas con resolución FullHD+). Durante el periodo de prueba utilizamos el equipo en ambientes con diferentes tipos de iluminación y quedamos conformes con los resultados.

Ahora que estamos en verano, la pantalla de la mayoría de teléfonos tiende a oscurecerse cuando hay mucha luz solar, pese a que tienen el brillo al máximo. Esto no sucede con el Huawei Nova 5T, ya que su pantalla sigue viéndose de forma perfecta, esto aumenta en ambientes oscuros.

No hay duda de que en ambientes cerrados o de noche es cuando la pantalla del Huawei Nova 5T destaca más por sus colores que son bastante vivos. En estos lugares es cuando puedes disfrutar mejor de una buena serie o película, ya sea de YouTube, Netflix u otra plataforma multimedia.

Otro punto positivo de la pantalla del Huawei Nova 5T es que reduce el brillo de forma automática, dependiendo del lugar en el que te encuentres, esto con el objetivo de ahorrar batería. Si estás a oscuras, el brillo disminuirá, pero si están en un ambiente muy iluminado el brillo solito se subirá al máximo.

SISTEMA OPERATIVO Y RENDIMIENTO

Pese a que no cuenta con la potencia de un Huawei P30 o Huawei P30 Pro, el Huawei Nova 5T es un excelente equipo con el que no tuve ningún problema durante las semanas de uso, incluso pudo correr juegos que eran bastante pesados y que en otros equipos se hubieran ‘lageado’.

Probamos el equipo con las redes sociales más utilizadas (Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras) y no tuvimos ningún problema. Jugamos también algunos videojuegos populares, como Pokémon GO, PUGB y Bleach Brave Souls y el teléfono no se colgó en ningún momento.

Esto se debe en gran parte a su potente procesador Kirin 980 con Inteligencia Artificial, sus 8GB de RAM y sus 128 GB de almacenamiento interno (ampliable mediante memoria microSD). Así que desde mi punto de vista es un equipo bastante cumplidor que no te sacará ‘canas verdes’ por su lentitud.

SENSOR DE HUELLAS Y RECONOCIMIENTO FACIAL

El sensor de huellas en la pantalla siempre ha sido un problema para la mayoría de marcas, ya que usualmente no reconocen nuestras digitales a la primera, segunda o tercera vez. Esto suele frustrar muchas veces a los usuarios que extrañaban el sensor físico en la parte trasera.

Afortunadamente, Huawei decidió innovar y añadir un sensor de huellas digitales en la parte lateral. Dicho botón funciona también como botón de encendido y apagado, cumpliendo con su trabajo de forma excelente, ya que el reconocimiento es inmediato y nunca falla.

Debo reconocer que una de las cosas que más me gustaron de probar el Huawei Nova 5T es desbloquear el smartphone con la huella digital de mi pulgar derecho (el que había registrado), porque era sumamente sencillo y práctico. Además no tenía que sufrir por si el reconocimiento facial fallaba, sobre todo de noche.

Hablando de reconocimiento facial, el Huawei Nova 5T cuenta con uno bastante cumplidor, pero como dije anteriormente tiene algunas limitaciones cuando te encuentras en ambientes oscuros. Es decir, si estás en tu habitación de noche y deseas desbloquear el equipo es mejor recurrir al sensor de huellas.

BATERÍA

Otro de los puntos fuertes del Huawei Nova 5T es su potente batería de 3.750 mAh que posee carga rápida. Quedé muy conforme en lo que respecta a la autonomía, ya que el equipo logra tener energía para una jornada diaria, incluso puede llegar sin problemas hasta el otro día.

Yo empecé a utilizar el Huawei Nova 5T con el 100% de batería a las 7:00 am y me llevé una grata sorpresa al notar que a las 10:00 pm tenía suficiente batería para usarlo por unas horas más, es decir, todavía no tenía la necesidad de recargar mi teléfono hasta el otro día.

En caso seas un ‘heavy user’ y tu Huawei Nova 5T se quede sin energía por algún motivo, gracias al cargador de carga rápida podrás recargar la batería del smartphone en poco tiempo. Hicimos la prueba y en poco más de una hora ya teníamos el 100% de la batería.

PRUEBA FOTOGRÁFICA

Finalmente, en lo que respecta al apartado fotográfico, debo reconocer que quedé bastante satisfecho con las fotografías tomadas con el Huawei Nova 5T, ya que todas las imágenes destacan por sus colores vivos que se apegan bastante a la realidad, incluso en las nocturnas o con pocas iluminación.

Vale recordar que el equipo cuenta con cinco cámaras, cuatro en la parte trasera y una en la frontal. Cada una de ellas tiene una función diferente, está el sensor principal de 48 MP, un gran angular de 16 MP, un lente macro de 2 MP y un sensor de profundidad de 2MP para los efectos bokeh.

Por su parte, la cámara frontal del Huawei Nova 5T posee 32 megapíxeles y se encuentra ubicada en la parte superior izquierda. Si deseas un análisis más completo sobre las fotografías, te invitamos a echar un vistazo a nuestro artículo entrando a este enlace.