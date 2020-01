Windows 7: Entérate por qué es riesgoso no actualizar tu PC a Windows 10

Microsoft viene anunciando desde hace un tiempo que Windows 7 ya no contará con soporte y actualizaciones de parte de la empresa. Hoy, esa decisión ya es una realidad y, por primera vez en más de diez años, el sistema operativo está totalmente desprotegido. ¿Qué implica esto para el 36.4% de las personas naturales e nuestro país que aún ejecutan este SO? En pocas palabras, inseguridad cibernética.

Santiago Pontiroli, analista de seguridad e informática en la empresa de ciberseguridad Kaspersky, explica que tener un equipo con Windows 7, un sistema viejo y que, desde el 14 de enero, ya no cuenta con las actualizaciones de seguridad que le proveía Microsoft, significa estar en riesgo constante de ser atacado por posibles virus y ‘malware’. “Los usuarios, a medida que pase el tiempo, van a quedar más y más expuestos ante este tipo de amenazas”, sentencia.

Es decir, tener la PC con el Windows 7 no significa que no sea posible seguir usando la computadora con normalidad, sino que todas las acciones que antes estaban protegidas por Microsoft ahora están expuestas y a merced de los ‘ciberladrones’.

Las empresas y organizaciones, como explica Pontiroli, se adelantaron a esta situación desde el lanzamiento inicial de Windows 10 en 2015 y la transición de Windows 7 al 10 debería ser casi imperceptible. Además, es un paso necesario en la política de seguridad de cualquier empresa. Al actualizar los equipos, se evita que datos sensibles sean robados o comprometidos.

No es el caso de aquellos usuarios que siguen ejecutando Windows 7. “Yo creo que los que van a sufrir más son los usuarios hogareños", argumenta el experto en ciberseguridad. Debido a que el usuario promedio no tiene la obligación de preocuparse por amenazas virtuales, si su sistema operativo funciona, simplemente no lo toca y continúa trabajando.

“El usuario no se preocupa hasta que un día te das cuenta que descifraron tu información, o tu computadora está actuando de forma extraña, te están espiando, te están robando", afirma con preocupación. Es por eso que el argentino insiste que la clave para mantenerse seguro es permitiendo que se haga el ‘update’ a Windows 10.

Sistema eterno

Como lo demuestran las estadísticas, hay un gran porcentaje de personas que continúan realizando sus actividades cotidianas con sistemas operativos antiguos, específicamente, un 36.4% según hallazgos de la agencia de noticias Andina en el sitio Net Market Share. Si usar un sistema desactualizado es tan riesgoso como parece, ¿por qué aún existen equipos que lo ejecutan? Una de las razones que explica esto, y que Pontiroli destaca, es la increíble compatibilidad y usabilidad del clásico sistema operativo Windows 7.

Como los sistemas operativos comparten una ‘arquitectura’ similiar, hay muy pocos servicios que no son compatibles entre las distintas opciones de SO que ofrece Windows. Así, un usuario puede ejecutar su PC con un SO como Windows 7 sin problemas por años. “Son sistemas tan buenos que el usuario que no es experto en informática no va a sentir que tiene una obligación de actualizar a Windows 10 porque, actualmente, todos los programas que se utilizan son compatibles”, añade.

Lo que hace Microsoft en estos casos es poco a poco ir dejando sin opciones a los usuarios hasta que llega el momento en el que no queda más que actualizar. Aunque suene malicioso, a la larga es por seguridad. La compañía va quitando compatibilidad a servicios y actualizaciones a equipos viejos y cada vez es más difícil usar la computadora con normalidad.

Por ejemplo, ahora ya está sucediendo que las computadoras nuevas vienen con controladores gráficos que son únicamente compatibles con Windows 10. Es casi como si te dijeran que no puedes usar la computadora a menos que sea con el nuevo sistema. Microsoft lo ha hecho antes con Windows NT, Windows 2000, Windows XP y lo más seguro es que lo hará con Windows 7.

Sin embargo, Pontiroli prevee que la situación será realmente crítica en aproximadamente cinco años. Hasta entonces, los usuarios podrán usar sus equipos de manera normal y que las aplicaciones y servicios básicos no se verán afectados. Eso sí, serían cinco años muy arriesgados.

Prevenir para lamentar

A pesar de que el dicho es ‘prevenir para no lamentar’, en el caso de Windows 7, terminarás lamentándote de todas maneras ya que no hay forma de evitar la eventual necesidad de actualizar el equipo. No obstante, Pontiroli confiesa que hay maneras de proteger el equipo antes de tener que migrar.

“En primer lugar, no utilizar la cuenta de administrador en lo posible", indica. La cuenta de administrador es, por decirlo de alguna manera, la ‘principal’. Ingresando con esa cuenta a la PC, tienes la posibilidad de cambiar la configuración de los sistemas de seguridad, instalar nuevo software y hardware y acceder a todos los archivos del sistema, entre otras decisiones que afectarán a los demás usuarios que ingresen.

Otra manera de cuidar al máximo tu información es tener siempre un anti-malware y un anti-virus. Un ‘malware’, combinación de 'malicious’ y ‘software’, es una amenaza informática que ingresa a los equipos sin ser detectados. Los virus, de la misma forma, son softwares malignos que buscan dañar el funcionamiento normal del dispositivo electrónico en el que se encuentren.

Instalar aplicaciones que prevengan y eliminen estas amenazas es la mejor forma de garantizar un desempeño correcto de tu computadora mientras aun sea posible. Como recalca Pontiroli, cumplir estas sugerencias no cambia la realidad en la que se encuentra tu dispositivo: es vulnerable. “Solamente estás retrasando lo inevitable”, reitera el investigador.

Y no solo vulnerable a virus que dañen la ejecución de actividades básicas, sino a que ‘ciberladrones’ obtengan tu información personal y de tus tarjetas. Para esto, es importante no hacer pagos, o usar la PC como punto de venta. Esa data es apetecible para cualquier tipo de ‘hacker’ y un sistema operativo desprotegido es blanco fácil.

Lo más recomendable es obtener Windows 10. Antes, la actualización era gratuita pero hoy tiene un costo. De todas maneras, resulta más barato migrar de un SO Windows 7 o Windows 8 que empezar de cero, asevera el experto argentino.

Así que, ante la evidencia, los días de Windows 7 como sistema operativo principal llegaron a su fin. Si aún así te quedarás con el SO hasta que Microsoft te fuerce a admitir la derrota, no olvides tomar en cuenta todo lo mencionado para sobrevivir lo máximo posible.