La polémica desatada tras la respuesta de Danna Paola ante los insultos recibidos por uno de los participantes del programa mexicano La Academia rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y los usuarios no dudaron en inmortalizar el enfrentamiento a través de los populares stickers WhatsApp.

¿Qué sucedió exactamente? La cantante y actriz mexicana, quien ejerce de jurado en el reality show musical trasmitido por el canal TV Azteca, decidió defenderse en vivo al descubrir que los concursantes Gibrán y Francely fueron captados insultándola con el término “c*lera”, cuando conversaban en un detrás de cámaras del programa.

El participante se expresó así debido a las críticas que recibió de Danna Paola después de cada una de sus presentaciones. “No creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Francely dicen de mí en La Academia”, expresó la actriz. “Si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer”.

Toda esta situación ha motivado que las frases más icónicas dichas por Danna Paola sean protagonistas mediante stickers en las conversaciones de WhatsApp. ¿Quieres saber cómo obtenerlos? A continuación, te explicamos los pasos que debes seguir según el dispositivo que tengas.

WhatsApp: Cómo descargar los stickers de Danna Paola

El primer paso será descargar los paquetes de stickers de Danna Paola disponible a través de estos enlaces: Paquete 1 y Paquete 2. Al ingresar a la página, deberás pulsar en el botón “Añadir a WhatsApp”, el cual te dirigirá a Google Drive y luego tendrás que guardar el archivo en tu cuenta de Gmail.

Finalmente, para poder abrir el paquete de stickers en WhatsApp, tendrás que instalar en tu Android o iPhone la aplicación Sticker Maker, disponible gratuitamente en Google Play Store y App Store. Acto seguido, ingresa al archivo de Google Drive, selecciona la opción “Abrir con Sticker Maker” y luego “Añadir a mi librería”.