Oppo se ha posicionado como una de las compañías de smartphones que va a un paso más adelante con respecto a sus diseños revolucionarios. En la búsqueda por ofrecer pantallas cada vez más grandes, el fabricante chino sorprendió durante el MWC Shanghai 2019 con la demostración de un dispositivo con una cámara frontal oculta debajo de la pantalla.

Sumado a esta exploración de ingeniosas alternativas, Oppo se unió a la tendencia de las cámaras frontales con sistema emergente, las cuales hasta el momento se han ubicado en la parte superior del smartphone. Ahora, una nueva patente presentada ante la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China ha ofrecido una alternativa diferente.

Los bocetos incluidos en el documento, enfocado netamente en el concepto del diseño, desvelan un dispositivo móvil con un mecanismo de cámara pop-up instalada en el lateral derecho, el cual se agrupa con el resto del sistema fotográfico trasero, el cual está conformado por dos sensores y un flash LED.

El mecanismo motorizado de la cámara frontal presentado por Oppo estaría instalado en el lateral del teléfono.

Las imágenes desvelan todos los ángulos del teléfono, donde en la parte inferior se encuentran los altavoces, un puerto USB Tipo C y un conector 3.5 mm para audífonos. En el lado derecho estaría el botón de encendido y apagado, mientras que en el izquierdo se ubicaría el control del volumen y la ranura para la tarjeta SIM.

El dispositivo cuenta con altavoces, puerto USB-C y entrada para audífonos.

Aunque Oppo no ha brindado mayores detalles del por qué ha decidido cambiar la posición de la cámara frontal, este diseño estaría orientado a facilitar las fotografías que se realizan de forma horizontal o a los selfies panorámicos. No obstante, al tratarse del concepto de una patente, este podría tardar años en llegar o simplemente podría no desarrollarse nunca.