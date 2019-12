Vamos a empezar la década de los “20” –2020–. Se fueron diez años. En el 2009 empezaba el boom de las redes sociales –social media– en el Perú, y los blogs eran la forma preferida de crear opinión –yo empecé entonces uno en Semana Económica que se llamaba “Techtulia”, o “tertulia tech”–. Todavía la innovación tecnológica como un imperativo nacional no tenía tanta presencia en el radar de los “policy makers”, el Concytec era una entidad de perfil bajo y toda la problemática alrededor de él era un tema de “nicho” de los entendidos. En el Perú empezaban los picos de bonanza de la minería y el sector agroexportación empezaba su curva ascendente. Hablábamos de las maravillas que nos iba a traer la tercera generación móvil –3G– y la televisión digital era una promesa –bueno, sigue siendo una promesa–. El término “start-up” era casi inexistente por entonces y nadie soñaba con levantar una de estas empresas en el país. Entonces estábamos preocupados por la conectividad de los distritos rurales en el Perú. Y Todavía seguimos preocupados –yo sí– por el tema, hoy casi a punto de empezar una nueva década. En 2009 se hablaba de “e-learning”, y hoy hablamos de “edTech” para explicar el “emparentamiento”, innegable impacto que la tecnología digital tiene en los procesos educativos hoy más que hace diez años. No existía Netflix. Hoy es casi un hecho que los contenidos audiovisuales ya no volverán a ser masivos y la tendencia será la “televisión a demanda” o donde y cuando uno pueda. Vamos a empezar una nueva década, soy optimista. El Perú puede liderar tendencias tecnológicas en agro y minería si conecta ciertas variables. Ya les cuento luego cómo. ¡Bienvenido, 2020!