Desde hace varios años, circula la teoría de que es imposible bloquear a Mark Zuckerberg de Facebook, ya que como es el creador de esta red social, que tiene millones de usuarios en todo el mundo, tiene la libertad de ver las publicaciones de cualquier persona, incluso si no son sus amigos.

Esta teoría agarró fuerza hace algunos años, cuando muchos usuarios de Facebook intentaron bloquear a Mark Zuckerberg y se llevaron una gran sorpresa al ver que les apareció un mensaje en inglés que decía “This profile can’t be blocked right now” (Este perfil no puede ser bloqueado en este momento).

Mashable se comunicó con Facebook y les preguntó por qué es imposible bloquear a Mark Zuckerberg de la red social y para asombro de miles de cibernautas obtuvieron una respuesta que puso fin a todas las teorías que circulaban sobre este hecho. ¿Qué había pasado? Aquí te lo contamos.

Según Facebook, hace algunos años se volvió tendencia en las redes sociales una campaña masiva que pedía a los usuarios bloquear el perfil de Mark Zuckerberg. Por ese motivo se activó mecanismo automático que tuvo como objetivo proteger la cuenta del esposo de Priscilla Chan.

“El propósito de este sistema es proteger a las personas dirigidas por estas campañas virales”, se puede leer en la publicación. Es decir, hace algunos años era imposible bloquear a Mark Zuckerberg de Facebook; sin embargo, eso ha cambiado en la actualidad.

Si entras al perfil público de Facebook de Mark Zuckerberg, o de su esposa Priscilla Chan (que también era inbloqueable), verás que ya es posible bloquearlos. Así que si deseas que no vean tus publicaciones, entonces no dudes en hacerlo.