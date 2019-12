Tras el bloqueo de Estados Unidos que sufrió durante este año y que le impedía acceder a los servicios de Google, Huawei decidió acelerar el desarrollo de su propio sistema operativo Harmony OS. Ahora la fabricante china viene haciendo lo mismo con sus aplicaciones propias que comenzará a probar en 2020.

Que los nuevos teléfonos de Huawei (los que no han recibido la certificación antes del veto) no tengan las apps o servicios de Google es un duro golpe para la marca. Por supuesto, Google no quiere esto, pero está obligada por ley. Por ello, Huawei se ha visto forzada a desarrollar sus propios servicios para correr en su versión limpia de Android, los denominados HMS o Huawei Mobile Services,

Charles Peng, director de Huawei en India, dijo en entrevista con Economic Times que el desarrollo de los Huawei Mobile Services (HMS) va bien e incluso menciona que servicios clave como navegación, pagos, mensajería y juegos estarán listos a finales de diciembre. Con la integración de estas apps propias de Huawei, se planea la sustitución de los Google Mobile Services (GMS).

Por lo tanto, en los próximos días podríamos hablar de la llegada de un “Huawei Maps”, un “Huawei Pay”, “Huawei Games” y hasta un “Huawei Messenger”. Por otro lado, Honor, firma hermana de Huawei, se encuentra en conversaciones con los desarrolladores de las 150 mejores aplicaciones de la India. La compañía pretende que participen en la galería de aplicaciones de Huawei, una alternativa a la Play Store de Google.

Mientras todo esto sucede, alternativamente también se rumorea la posibilidad de dual boot en los Huawei P40 y P40 Pro para integrar Android y HarmonyOS. Eso sin mencionar la tercera posibilidad -la mejor para la compañía china- en la que el gobierno de Donal Trump otorga permiso a Google para volver a trabajar con Huawei, como sucedió con Microsoft.