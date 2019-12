Facebook: ¿por qué no debes confiar en las páginas que ‘regalan dinero’ o ‘predicen tu futuro’ a cambio de likes?

Desde hace unos años, las redes sociales han impactado fuertemente en la forma en la que nos comunicamos y desarrollamos nuestras actividades a diario. Podemos compartir momentos especiales con nuestros seguidores, buscar información de manera ilimitada, crear y consumir contenido audiovisual, e incluso adquirir productos en plataformas como Amazon, Facebook Market Place, Ebay, entre otras.

Sin embargo, las redes sociales no son siempre diversión, pues muchos malhechores las emplean para estafar, extorsionar y robar a los usuarios. Facebook, por ejemplo, es una de las plataformas más vulnerables para este tipo de cibercrímenes, ya que es bastante fácil engañar al internauta y robarle información personal y sensible, que después podría ser usada en su contra. Hay múltiples formas de perpetuar estas estafas; sin embargo hay una en particular que ha afectado miles de usuarios en Facebook, aquí te contamos de cuál se trata y las consecuencias.

Uno de los métodos más empleados en lo que va del año, en la plataforma de Facebook, consiste en prometer una cantidad de dinero, usualmente se trata de $100, a cambio de compartir un par de publicaciones provenientes de una página en esta plataforma. Usualmente, estos perfiles tienen como nombre ¨ Te regalamos dinero¨, y prometen realizar la transacción por medio de agencias como Western Union. Es así que la persona al otro lado de la pantalla se comunica vía mensaje y sigue los pasos para acceder a esta remuneración económica ficticia.

La página en cuestión responde gracias al uso de bots, que son programas informáticos que efectúan tareas de forma automática, es decir, cuando se contactan a estas páginas, no se está sosteniendo una conversación con otra persona, si no que se envían mensajes pre programados. Es así que el usuario accede a compartir algunas publicaciones de la página a cambio de dinero, el cual supuestamente se le será enviado.

El usuario cumple con los requerimientos de la página, y cuando trata de contactarse con la misma, ya no le responden o hacen caso omiso de su mensaje. Estas páginas, para hacer más creíble su estafa, publican falsas capturas de conversaciones, en donde se ve que sí realizan la transacción del dinero prometido. Esto causa confianza en los usuarios, los cuales se terminan contactando con la página y caen en la estafa.

Santiago Pontiroli, analista de seguridad e informática en la empresa Kaspersky, manifiesta que este tipo de estafas son de carácter masivo, pues tratan de engañar a la mayor cantidad de gente posible, y no tienen un objetivo en particular. Todos somos vulnerables ante estos ataques; sin embargo, aquellos que están menos acostumbrados al empleo de redes sociales son más probables en caer en este tipo de engaños.

Pontiroli también señala que este puede ser el inicio de una serie de cadena de ataques. Pues estas páginas te pueden pedir instalar alguna aplicación en particular o enviar un link al usuario que lo redirecciona a una ventana emergente. Esto puede provocar que un malware infiltre en su sistema operativo y provoque el robo de información valiosa como contraseñas, identificaciones, entre otro tipo de material sensible, lo que lo volvería blanco específico de fraude a posterior.

Asimismo, el experto manifiesta que estas páginas también solicitan una cantidad de dinero menor a cambio de una suma que triplica o cuadruplica el monto que se pide al usuario, aludiendo que es parte del costo de envío. El usuario no duda en depositar el dinero, pues es un monto pequeño, y si lo pierde no le resultará de tanta importancia. Sin embargo, estas estafas se hacen a miles de personas a diario, por lo que los delincuentes tras esto se llevan mucho de dinero de a pocos.

Estas páginas también tratan de sumar likes y comentarios, para posteriormente eliminar todo tipo de contenido publicado y vender el fan page a alguna entidad o empresa que desea empezar con una cantidad considerable de seguidores. Si deseas conocer más sobre fraudes de esta índole, no dudes en revisar nuestra sección de tecnología, pues podrás prevenir este tipo de robos.