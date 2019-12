LG G8X ThinQ Dual Screen: lo bueno y lo malo del smartphone ‘multitasking’ que tiene dos pantallas [REVIEW]

Luego de semanas de prueba, finalmente podemos dar una opinión sobre el LG G8X ThinQ Dual Screen, el nuevo smartphone ‘multitasking’ de LG que se caracteriza por tener dos pantallas. ¿Es una buena opción? En el siguiente review conocerás nuestro punto de vista.

Gracias a nuestros amigos de LG hemos podido realizar este análisis que comenzó hace algunas semanas con un unboxing, una prueba 'gamer’ de su doble pantalla, una prueba fotográfica y finalmente esta reseña que enumerará lo positivo y negativo de este teléfono.

DISEÑO

El LG G8X ThinQ Dual Screen está compuesto de dos ‘equipos’, el smartphone que se puede usar de manera independiente y la doble pantalla. Esta última llama bastante la atención, ya que tiene la forma de una funda tipo libro y se conecta con el celular mediante un puerto USB Tipo C.

Examinando de cerca el equipo, sin la doble pantalla, notamos que es un smartphone ligero, pero bastante grande, ya que posee una pantalla OLED de 6,4 pulgadas con resolución Full HD+. En la parte superior podemos apreciar el notch con forma de gota de agua que puede ocultarse en caso lo desees.

Revisando la parte trasera podemos apreciar la doble cámara principal (12 y 13 megapíxeles) y un flash. Debajo vemos el nombre del equipo y el logo de la compañía. Vale resaltar que el equipo está hecho de cristal y el único color disponible es ‘Aurora Black’ que es un negro bastante elegante.

Aunque el cristal le da un acabado ‘premium’ al smartphone de LG, lo cierto es que también provoca que se ensucie demasiado con nuestras huellas digitales. Es decir, si quieres mantenerlo limpio, siempre debes tener un paño para limpiar la pantalla y la parte trasera del equipo.

De manera personal debo decir que no me gustó la ubicación del botón del asistente de Google, lo sentía bastante molesto, debido a que al estar muy cerca de los botones de volumen, lo presionaba por accidente en repetidas oportunidades. Un punto a favor es que no eliminaron el puerto jack para audífonos.

Por su parte, el ‘Dual Screen’ (que te permite la experiencia ‘multitasking’), parece una funda de libro que al ser abierta nos muestra la segunda pantalla que tiene el mismo tamaño y resolución que el smartphone principal, es decir, es una pantalla OLED de 6,4 pulgadas.

Al costado de la segunda pantalla podemos apreciar el lugar donde se acopla el smartphone principal. Si miramos de cerca notaremos un conector USB tipo C en la parte inferior y una bisagra en la parte lateral. Esta última es bastante resistente y permite girar la pantalla hasta 360 grados.

Cuando el smartphone principal está acoplado a la segunda pantalla, el LG G8X ThinQ Dual Screen se convierte en un teléfono bastante pesado. Resulta un poco molesto usarlo de esta forma, por lo que te recomendamos desunirlo y usar el teléfono como uno tradicional, al menos la gran parte del día.

PANTALLA

El LG G8X ThinQ Dual Screen (si está acoplado) cuenta con una doble pantalla OLED de 6,4 pulgadas con resolución de Full HD+. Durante nuestro periodo de prueba pudimos comprobar que los colores son espectaculares, incluso en ambientes con mucha luz solar.

Un gran problema en la mayoría de teléfonos es que la pantalla tiende a oscurecerse cuando revisamos el celular en la calle y en pleno sol; sin embargo, con el LG G8X ThinQ Dual Screen esto no ocurre, ya que el brillo automático lo arregla.

¿Qué puedes hacer con la segunda pantalla? Pues prácticamente de todo, como ver un video de YouTube, mientras revisas tu cuenta de Facebook. También puedes revisar tu correo electrónico en un lado y en el otro estar hablando con tus amigos a través de WhatsApp.

De igual manera, puedes usar el ‘Dual Screen’ para jugar videojuegos y convertir tu equipo en una especie de Nintendo DS, ya que la parte inferior puede volverse un joystick, mientras que la superior (el smartphone principal) es para ver el juego en todo su esplendor.

JUEGOS

Si eres amante de los videojuegos el LG G8X ThinQ Dual Screen es una buena opción para ti, ya que este equipo permite que la parte inferior (la segunda pantalla) se convierta en un joystick. El teléfono cuenta con 4 tipos de mandos: estilo consola, estilo carreras (con timón), estilo arcade y básico.

Debido a sus características, no tendrás problemas para correr los juegos del momento. Si eres fanático de Fortnite o Free Fire; entonces debes usar el joystick de la segunda pantalla, aunque lo más probable es que debas acostumbrarte, ya que no es lo mismo presionar botones táctiles que botones físicos.

Utilizamos el LG G8X ThinQ Dual Screen para jugar los videojuegos que son tendencia en todo el mundo y quedamos más que conformes con los resultados obtenidos. Si deseas conocer más detalles de este análisis en particular, entonces no dudes en revisar nuestra otra publicación entrando a este enlace.

HUELLA DIGITAL

Otro punto en contra del LG G8X ThinQ Dual Screen es que no cuenta con reconocimiento facial, es decir, no puedes desbloquear el equipo utilizando tu rostro, sino que deberás introducir un patrón o colocar tu huella digital en un sensor ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Afortunadamente, el sensor de huellas del LG G8X ThinQ Dual Screen funciona a la perfección; sin embargo, presenta problemas si, por ejemplo, tenemos las manos mojadas, ya que no las reconoce. Así que tenemos que secarnos nuestras manos antes de tratar de desbloquear el teléfono.

Aunque resulta curioso que el LG G8X ThinQ Dual Screen no tenga reconocimiento facial, es un acierto que haya añadido un sensor de huellas muy preciso, si lo comparamos con otros similares que tienden a presentar muchos más problemas.

RENDIMIENTO

Gracias a sus 6 GB de memoria RAM, sus 128 GB de memoria interna (expandible hasta 1TB) y su potente procesador Snapdragon 855, el LG G8X ThinQ Dual Screen es un equipo bastante rápido que no te dará problemas si utilizas dos o más aplicaciones a la vez.

Si eres fanático de los videojuegos del momento, como Fortnite o Free Fire, te gustará este teléfono, ya que corre sin problemas todos los programas que haya. En ningún momento hemos notado que estas entregas se pongan lentas o demoren en cargar, como suele suceder en la mayoría de equipos.

El LG G8X ThinQ Dual Screen, que funciona con el sistema operativo Android 9 Pie, puede ser utilizado para un uso común y corriente, como ver una película, mientras revisar tus redes sociales. Durnte nuestro periodo de prueba no hemos encontrado ninguna falla o queja sobre el rendimiento.

BATERÍA

En caso busques un smartphone con buena autonomía, el LG G8X ThinQ Dual Screen es una buena elección en el mercado peruano, ya que su batería tiende a durar más de 24 horas. Sin embargo, cuando se utiliza la segunda pantalla baja considerablemente el tiempo de energía.

Pusimos a prueba la batería del LG G8X ThinQ Dual Screen y quedamos bastante satisfechos con su batería que puede durar más de 24 horas, siempre y cuando se utilice el smartphone de forma independiente, ya que si se usa la segunda pantalla el tiempo se reduce considerablemente.

Tratamos de averiguar el tiempo máximo que dura la batería del LG G8X ThinQ Dual Screen (mientras utilizamos ambas pantallas) y quedamos muy conformes, ya que dura aproximadamente entre 5 y 6 horas, lo que si no me gustó es que la carga demore demasiado.

Si la batería del LG G8X ThinQ Dual Screen está en 0% demora aproximadamente 2 horas y 20 minutos en cargar al 100% (4000 mAh), un tiempo demasiado largo para mi gusto. Lo mejor en estos casos es cargar el smartphone principal solo, ya que si lo haces usando el 'Dual Screern’ demora mucho más.

PRUEBA FOTOGRÁFICA

En lo que respecta a la doble cámara del LG G8X ThinQ Dual Screen (12 y 13 megapíxeles), debo reconocer que quedé muy conforme con las fotografías. Pese a que algunas fueron tomadas de noche en un ambiente con poca iluminación, nunca perdieron la calidad y se veían muy bien.

Gracias a su lente ultra gran angular (13 megapíxeles), el LG G8X ThinQ Dual Screen te permite fotografiar un espacio más amplio, sin tener que retroceder. Es decir, este teléfono es muy útil para fotos grupales en lugares con poco espacio.

Finalmente, en lo que respecta a la cámara frontal, el LG G8X ThinQ Dual Screen cuenta con un sensor de 32 megapíxeles que otorga buenos resultados, incluso de noche. Si deseas conocer más detalles sobre la prueba fotográfica entra a nuestro análisis entrando a este enlace.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)